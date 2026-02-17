CANLI YAYIN
2026 Hatimle teravih namazı kılınan camiler: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ramazan ayına saatler kala hatimle teravih kılınacak camiler merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan ayında Türkiye genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camilere ilişkin bilgilerin il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla duyurulduğunu bildirdi. İşte detaylar.

Ramazan ayı boyunca birçok ilde belirlenen camilerde hatimle teravih namazı kılınacak. Hatimle teravih uygulamasında, teravih namazının her rekâtında Kur'an-ı Kerim'den bölümler okunarak ay sonunda Kur'an'ın tamamı hatmediliyor.

İl Cami
Adıyaman Yeşilyurt Camii
Uygulama Türü Camiler
Hatimle Sabah Namazı Kılınacak Camiler Misri CamiiYeşil CamiiBayraktepe Camiiİmam Hatip Lisesi Camii
Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler Hacı Aşık CamiiKurra CamiiHz. Ali CamiiArapmescit CamiiEski Otogar CamiiErkmen Bld. CamiiAziz Okyay Camii
İl Cami / Kurum
Aksaray Debbağlar Camii
Aksaray Medine Camii
Aksaray İmam-ı Azam Camii
Aksaray Geylani Kur'an Kursu
Aksaray Bahçesaray Hamidiye Merkez Camii
Aksaray Abdullah İbn-i Mesud Camii
İl Cami
Amasya Saraçhane Camii
Amasya Hicabi Baba Camii
Amasya Kurtboğan Camii
Amasya Yörgüç Paşa Camii
Amasya Eski Sanayi Camii
Amasya Şamlar Camii
Amasya İlahiyat Fak. Camii
İlçe Cami / Mescit Adı
Akyurt Yıldırımhan C.
Altındağ Aslanhane Camii
Altındağ Ahi Tura Camii
Altındağ Site Kardeşler Camii
Altındağ Abdülhamit Han Camii
Altındağ Hz. Hüseyin Camii
Beypazarı Tabakhane Camii
Çankaya Çayyolu Hacı İbrahim Aydın C.
Çankaya Münir Nerman İslamoğlu C.
Çankaya Sakarya C.
Çankaya Sebahattin Yıldız C.
Çankaya Türközü Kalıpçılar C.
Çankaya Hacı İbrahim Demir C.
Çubuk Kuba Camii
Çubuk Mescidi Aksa Camii
Etimesgut Hz. Hamza Camii
Etimesgut Çarşı Camii
Etimesgut Elvankent Mevlana Camii
Etimesgut Hacı Ömer Özdemir Camii
Elmadağ Şehit Yavuz Kıvrak Camii
Gölbaşı Örencik Mh. Toki Hilal C.
Gölbaşı Kuba Mescidi
Kalecik Merkez Saray Camii
Kahramankazan Yeni Camii
Keçiören Saka Mescidi
Keçiören Yurtoğlu Camii
Keçiören Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane C.
Keçiören Kanuni Mah. Hacı Miktad Camii
Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Camii
Kızılcahamam Bağlar Camii
Mamak Zerdalitepe Hicret C.
Mamak Altınevler Fatih C.
Mamak Aktaş Köprüsü C.
Polatlı Fahri Altan Camii
Pursaklar Tebessüm Camii
Pursaklar Yunus Emre Camii
Pursaklar Rahman Mescidi
Pursaklar Saray Kuba Mescidi
Sincan Andiçen Camii
Sincan Yenikent Merkez Camii
Sincan Sultan Camii
Sincan Cemalullah Mescidi
Sincan Fatih Mehmet Akif Ersoy Camii
Sincan Rahmet Camii
Şereflikoçhisar Sultan Alaaddin Camii
Yenimahalle İl Hacı Duralı Akar
Yenimahalle Demetevler Aziziye C.
Yenimahalle Örnek Sanayi Sitesi C.
Yenimahalle Sultan II. Abdülhamid Han C.
Yenimahalle Şentepe Burç Mh. Ufuk C.
Yenimahalle İmam Hatip Lisesi Ahmet Yıldız C.
Yenimahalle Yeşilevler C.
Yenimahalle Çamlıca Mh. Merkez C.
Yenimahalle Ankara Dini Yük. İht. Merk. Müd. Mescidi
İlçe Cami
Muratpaşa Bali Bey Camii
Muratpaşa Mehmet Çiçek Camii
Muratpaşa Hüdaverdi Camii
Muratpaşa Hacı Ümmühan Ünal Camii
Muratpaşa Markantalya Camii
Muratpaşa İsmil Fetane Şahin Camii
Kepez Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Camii
Kepez Geylani Camii
Kepez Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Lisesi Mescidi
Konyaaltı Kuba Camii
Döşemealtı Yığma Yusuf Demir Camii
Döşemealtı Hz. Ömer Camii
Elmalı Yeni Camii
Alanya İmamdayı Camii
Alanya Bostancılar Camii
Finike Ömer Özuluataş Camii
Korkuteli Demirci Süleyman Camii
Korkuteli Külliye Camii
Korkuteli Uzunoluk Mh. Camii
Korkuteli Yazır Mh. Hüyük Yeni Camii
Kumluca Kırbölge Camii
Kumluca Mavikent Mh. Yenice Camii
Kumluca Sarıcasu Mh. H. Hüseyinler Camii
Kumluca Beykonak Mh. Şirlenliç Camii
Kumluca Altınayaka Mh. Kızılburun Camii
Manavgat Fatmahanlar Camii
Manavgat Çakış Mh. Merkez Yeni Camii
Serik Hacı Veli Camii
Kemer Halil Kale Camii
Gündoğmuş Fatih Camii
Gazipaşa Çarşı Camii
İl Cami
Ardahan Dervişbey Camii
İl Cami / Mescit
Artvin Osman Yılmaz Mescidi
İlçe Cami
Altıeylül Tezger Camii
Altıeylül Kumbaglar Camii
İl Cami
Bartın Hacı Mehmet Camii
Bartın Ebu Derda Türbe Camii
İl Cami / Mescit
Batman Güneş Camii
Batman Yusufiye Mescidi
Batman Arapkend Mescidi
İl Cami / Mescit
Bayburt Yusufiye Camii
Bayburt Reyhan Mescidi
İl Cami
Bilecik İmam-Hatip Tatbikat Camii
İl Cami / Mescit
Bingöl Ulu Camii
Bingöl Huzur Mescidi
İlçe Cami
Adilcevaz Bekir Efendi Camii
İl İlçe Cami / Mescit
Bolu Merkez Aslahaddin Camii
Bolu Merkez Bilal-i Habeşi Camii
Bolu Merkez Cafer-i Tayyar Mescidi
Bolu Merkez Alpagutbey Camii
Bolu Merkez Ali Ericek Mescidi
İl Cami
Burdur Berberoğlu Camii
Burdur Kazancıoğlu Camii
İl İlçe Cami
Bursa Osmangazi Orhan Camii
Bursa Osmangazi Demirtaş Organize Sanayi (Dosab) Camii
Bursa Osmangazi Nakkaş Ali Paşa Mescidi
Bursa Osmangazi Çiftehavuzlar Mh. Süleymaniye Camii
Bursa Osmangazi Adnan Menderes Mh. Park Camii
Bursa Osmangazi Demirtaşpaşa Mh. Muratpaşa Camii
Bursa Osmangazi Mutlular Hz. Hamza Şehitler Camii
Bursa Osmangazi Sultan 1. Murat Hüdavendigar Camii
Bursa Osmangazi Şehreküstü Camii
Bursa Osmangazi İkizler Camii
Bursa Yıldırım Mimar Sinan Mh. Hicret Camii
Bursa Yıldırım Setbaşı Camii
Bursa Yıldırım Zeyniler Camii
Bursa Nilüfer Akçalar Yeni Camii
Bursa Nilüfer Nilüfer Ticaret Merkezi Camii
Bursa Nilüfer Şinasi Yürek Camii
Bursa Nilüfer Demirci Mahallesi Eski Camii
Bursa Nilüfer Fethiye Mahallesi Gazi Osmanpaşa Camii
Bursa Gemlik Hz. Ebubekir Camii
Bursa Gürsu Gürsu Orta Camii
Bursa İnegöl Turgutalp Camii
Bursa İnegöl Osmaniye Mh. Mevlana Camii
Bursa İznik Hacı Hamza Camii
Bursa Karacabey Pazaryeri Öktemler Camii
Bursa Kestel Hacı Selahattin Yıldız Camii
Bursa Mudanya Hasanbey Camii
Bursa Mustafakemalpaşa Atariye Camii
Bursa Mustafakemalpaşa Atatürk Mh. Camii
Bursa Orhaneli Orhaneli Yeşil Camii
Bursa Orhangazi Abdülhamid Han Camii
Bursa Yenişehir Çınarlı (Voyvoda) Camii
