2026 Hatimle teravih namazı kılınan camiler: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller
Ramazan ayına saatler kala hatimle teravih kılınacak camiler merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan ayında Türkiye genelinde hatimle teravih namazı kılınacak camilere ilişkin bilgilerin il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla duyurulduğunu bildirdi. İşte detaylar.
Ramazan ayı boyunca birçok ilde belirlenen camilerde hatimle teravih namazı kılınacak. Hatimle teravih uygulamasında, teravih namazının her rekâtında Kur'an-ı Kerim'den bölümler okunarak ay sonunda Kur'an'ın tamamı hatmediliyor.
|İl
|Cami
|Adıyaman
|Yeşilyurt Camii
|Uygulama Türü
|Camiler
|Hatimle Sabah Namazı Kılınacak Camiler
|Misri CamiiYeşil CamiiBayraktepe Camiiİmam Hatip Lisesi Camii
|Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler
|Hacı Aşık CamiiKurra CamiiHz. Ali CamiiArapmescit CamiiEski Otogar CamiiErkmen Bld. CamiiAziz Okyay Camii
|İl
|Cami / Kurum
|Aksaray
|Debbağlar Camii
|Aksaray
|Medine Camii
|Aksaray
|İmam-ı Azam Camii
|Aksaray
|Geylani Kur'an Kursu
|Aksaray
|Bahçesaray Hamidiye Merkez Camii
|Aksaray
|Abdullah İbn-i Mesud Camii
|İl
|Cami
|Amasya
|Saraçhane Camii
|Amasya
|Hicabi Baba Camii
|Amasya
|Kurtboğan Camii
|Amasya
|Yörgüç Paşa Camii
|Amasya
|Eski Sanayi Camii
|Amasya
|Şamlar Camii
|Amasya
|İlahiyat Fak. Camii