2026-GUY Ön Başvuru sonuçları açıklandı! ÖSYM Gelir Uzman Yardımcılığı sorgulama ekranı
2026-GUY ön başvuru sonuçları 30 Ocak 2026 saat 15.30 itibarıyla erişime açıldı. KPSS puan sıralamasında kadronun en fazla beş katı içinde yer alan adaylar, 2–5 Şubat tarihleri arasında nihai başvuru yapabilecek. Sınav 7 Mart 2026'da uygulanacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) kapsamında ön başvuru sonuçları erişime açıldı. Adaylar için nihai başvuru süreci de netleşti.
Sonuçlar Erişime Açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin ön başvuru sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.30'dan itibaren yayımlandı.
Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılıyor.
KPSS Sıralaması Belirleyici Oldu
Ön başvuru yapan adaylar arasından, KPSS puan üstünlüğüne göre sıralama yapıldı. Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı içinde yer alan adaylar nihai başvuru hakkı kazandı. Bu liste dışında kalan adaylar sınavın bir sonraki aşamasına katılamayacak.
Başvurular 2–5 Şubat'ta
Nihai başvuru süreci 2 Şubat 2026'da başlayacak ve 5 Şubat 2026'da sona erecek. Başvurular üç farklı kanaldan yapılabilecek. Adaylar işlemlerini;
◾ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla,
◾ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak,
◾ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.
Başvuru süresi dışında yapılacak işlemler kabul edilmeyecek.