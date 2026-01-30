2026-GUY Ön Başvuru sonuçları açıklandı! ÖSYM Gelir Uzman Yardımcılığı sorgulama ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) kapsamında ön başvuru sonuçları erişime açıldı. Adaylar için nihai başvuru süreci de netleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), 2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin ön başvuru sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.30'dan itibaren yayımlandı.

Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılıyor.

KPSS Sıralaması Belirleyici Oldu

Ön başvuru yapan adaylar arasından, KPSS puan üstünlüğüne göre sıralama yapıldı. Atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı içinde yer alan adaylar nihai başvuru hakkı kazandı. Bu liste dışında kalan adaylar sınavın bir sonraki aşamasına katılamayacak.