2026 AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026 Güz Dönemi bütünleme sınav sonuçlarını duyurdu. Öğrenciler sonuçlara sistem üzerinden giriş yaparak ulaşabiliyor. Öte yandan gözler şimdiden Bahar Dönemi takvimine çevrildi; vize, final ve telafi sınav tarihleri de netleşti.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) Güz Dönemi bütünleme sınav süreci tamamlandı. Sınava katılan binlerce öğrenci için beklenen gün geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Şimdi hem not sorgulama ekranı hem de Bahar Dönemi sınav tarihleri gündemde.
AUZEF Bütünleme Sınav Sonuçları Açıklandı
AUZEF bütünleme sonuçları, fakültenin resmi sistemi üzerinden açıklandı. Öğrencilerin yapması gerekenler kısaca şöyle:
◾AUZEF öğrenci otomasyon sistemine giriş yapmak
◾Kullanıcı adı ve şifre ile oturum açmak
◾Not bilgilerini ekran üzerinden görüntülemek
Sonuçlar yalnızca kişisel hesap üzerinden erişime açık. Bu nedenle öğrencilerin giriş bilgilerini doğru kullanmaları gerekiyor.
Gözler Bahar Dönemi Takviminde
Bütünleme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci şimdiden Bahar Dönemi sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Akademik takvimde yer alan tarihler netleşti.
📌 2026 AUZEF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri
Ara Sınav (Vize): 25 - 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final): 06 - 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi): 11 - 12 Temmuz 2026