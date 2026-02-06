2026 AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) Güz Dönemi bütünleme sınav süreci tamamlandı. Sınava katılan binlerce öğrenci için beklenen gün geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Şimdi hem not sorgulama ekranı hem de Bahar Dönemi sınav tarihleri gündemde.