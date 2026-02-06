CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

2026 AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026 Güz Dönemi bütünleme sınav sonuçlarını duyurdu. Öğrenciler sonuçlara sistem üzerinden giriş yaparak ulaşabiliyor. Öte yandan gözler şimdiden Bahar Dönemi takvimine çevrildi; vize, final ve telafi sınav tarihleri de netleşti.

2026 AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AUZEF) Güz Dönemi bütünleme sınav süreci tamamlandı. Sınava katılan binlerce öğrenci için beklenen gün geldi ve sonuçlar erişime açıldı. Şimdi hem not sorgulama ekranı hem de Bahar Dönemi sınav tarihleri gündemde.

2026 AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı 2

AUZEF Bütünleme Sınav Sonuçları Açıklandı

AUZEF bütünleme sonuçları, fakültenin resmi sistemi üzerinden açıklandı. Öğrencilerin yapması gerekenler kısaca şöyle:

◾AUZEF öğrenci otomasyon sistemine giriş yapmak

◾Kullanıcı adı ve şifre ile oturum açmak

◾Not bilgilerini ekran üzerinden görüntülemek

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

2026 AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı 3

Sonuçlar yalnızca kişisel hesap üzerinden erişime açık. Bu nedenle öğrencilerin giriş bilgilerini doğru kullanmaları gerekiyor.

2026 AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı 4

Gözler Bahar Dönemi Takviminde

Bütünleme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci şimdiden Bahar Dönemi sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Akademik takvimde yer alan tarihler netleşti.

2026 AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı 5

📌 2026 AUZEF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri

Ara Sınav (Vize): 25 - 26 Nisan 2026

Bitirme Sınavı (Final): 06 - 07 Haziran 2026

Bütünleme Sınavı (Telafi): 11 - 12 Temmuz 2026