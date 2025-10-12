2025’in en güçlü orduları belli oldu: Türk askeri dünya devlerini solladı! Bakın kaçıncı sıradayız? Pakistan, İran, İtalya, İsrail...

Bu yükselişte Türkiye'nin yerli savunma sanayi hamleleri, stratejik konumu ve nitelikli insan gücü belirleyici rol oynadı. Son yıllarda geliştirilen insansız hava araçları, milli muharip uçak projeleri ve modernizasyon yatırımları, Türkiye'nin askeri caydırıcılığını güçlendiren başlıca faktörler arasında gösterildi.