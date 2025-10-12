2025’in en güçlü orduları belli oldu: Türk askeri dünya devlerini solladı! Bakın kaçıncı sıradayız? Pakistan, İran, İtalya, İsrail...
Dünya siyasetinde ve savunma alanında taşlar yeniden oynuyor. ABD merkezli Global Firepower platformu, 2025 yılına ait son raporunu yayımlayarak dünyanın en güçlü ordularını yeniden sıraladı. Hazırlanan raporda ordular yalnızca asker sayısı ya da silah kapasitesiyle değil; teknolojik altyapıdan lojistik imkanlara, ekonomik güçten coğrafi avantajlara kadar uzanan 60'tan fazla farklı ölçüt üzerinden değerlendirildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 14:33