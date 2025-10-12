Viral Galeri Viral Liste 2025’in en güçlü orduları belli oldu: Türk askeri dünya devlerini solladı! Bakın kaçıncı sıradayız? Pakistan, İran, İtalya, İsrail...

Dünya siyasetinde ve savunma alanında taşlar yeniden oynuyor. ABD merkezli Global Firepower platformu, 2025 yılına ait son raporunu yayımlayarak dünyanın en güçlü ordularını yeniden sıraladı. Hazırlanan raporda ordular yalnızca asker sayısı ya da silah kapasitesiyle değil; teknolojik altyapıdan lojistik imkanlara, ekonomik güçten coğrafi avantajlara kadar uzanan 60'tan fazla farklı ölçüt üzerinden değerlendirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 14:33
2025 yılı raporunda Türkiye, güçlü bir konumla dikkatleri üzerine çekti. Global Firepower verilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, küresel sıralamada üst sıralara tırmandı.

Bu yükselişte Türkiye'nin yerli savunma sanayi hamleleri, stratejik konumu ve nitelikli insan gücü belirleyici rol oynadı. Son yıllarda geliştirilen insansız hava araçları, milli muharip uçak projeleri ve modernizasyon yatırımları, Türkiye'nin askeri caydırıcılığını güçlendiren başlıca faktörler arasında gösterildi.

2025 ASKERİ GÜÇ RAPORUNA GÖRE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU

20. UKRAYNA

19. MISIR

