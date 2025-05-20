2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecini tamamladı. 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuruların ardından öğretmenlerin merakla beklediği il içi atama sonuçları, 20 Mayıs 2025 itibarıyla erişime açılması bekleniyor. Atama sonuçlarına göre öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yerleştirme yapılacak. Peki öğretmen il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:05