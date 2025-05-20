Viral Galeri Viral Liste 2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı

2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecini tamamladı. 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınan başvuruların ardından öğretmenlerin merakla beklediği il içi atama sonuçları, 20 Mayıs 2025 itibarıyla erişime açılması bekleniyor. Atama sonuçlarına göre öğretmenler, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yerleştirme yapılacak. Peki öğretmen il içi atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:05
2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmen il içi atama sürecini tamamladı. 12-16 Mayıs tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından gözler, atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İl içi atama sonuçlarının 20 Mayıs itibarıyla bugün MEBBİS sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Sonuçların ardından sıra, tebligat, ilişik kesme ve sıraya dayalı yer değiştirme işlemleri devreye girecek. İşte MEB öğretmen atama sürecine dair tüm detaylar…

2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı

Öğretmenler Hizmet Puanı Esas Alınarak Yerleştirilecek

Atamalarda, öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yerleştirme yapıldı. Yerleştirilen öğretmenler, atama sonuçlarının ardından ilişik kesme işlemlerine 27 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Bu tarih, aynı zamanda yeni görev yerlerine geçişin de başlangıcını oluşturacak.

2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı

Adaylar, MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü (personel.meb.gov.tr) internet siteleri üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. İlk atama kapsamında görev yeri değişen öğretmenler, 27 Haziran'dan itibaren tebligatlarını alarak mevcut görevlerinden ilişik kesme işlemlerine başlayacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı

Sıraya Dayalı Atama Süreci Başlayacak

Tercih yaptığı halde herhangi bir kuruma atanamayan öğretmenler için sıraya dayalı yer değiştirme uygulaması devreye alınacak. Bu kapsamda, öğretmenlik sürecindeki hizmet puanı üstünlüğü ve göreve başlama tarihi de belirleyici olacak. Puan eşitliğin devamı halinde ise bilgisayar kurası uygulanacak.

2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı

🗓️ 2025 Öğretmen İl İçi Atama Takvimi

📍 Atama Sonuçlarının Açıklanması: 20 Mayıs 2025

📍 Sıra Listesinin Oluşturulması: 20 Mayıs 2025

📍 1. Sıra Ataması ve Tebligat: 18 Haziran 2025

📍 1. İlişik Kesme Başlangıcı: 27 Haziran 2025

📍 2. Sıra Ataması: 11 Ağustos 2025

📍 2. İlişik Kesme Süreci: 12 Ağustos 2025

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