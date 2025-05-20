2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları: MEBBİS sorgulama ekranı

Sıraya Dayalı Atama Süreci Başlayacak

Tercih yaptığı halde herhangi bir kuruma atanamayan öğretmenler için sıraya dayalı yer değiştirme uygulaması devreye alınacak. Bu kapsamda, öğretmenlik sürecindeki hizmet puanı üstünlüğü ve göreve başlama tarihi de belirleyici olacak. Puan eşitliğin devamı halinde ise bilgisayar kurası uygulanacak.