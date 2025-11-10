Viral Galeri Viral Liste 2025 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? 2025-2026 MEB tatil takvimi...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 7 Kasım Cuma günü ders zilinin ardından ara tatile girdi. Hafta sonuyla birleşen tatil süreci, öğrenciler için yoğun geçen dönemin ardından dinlenme fırsatı sunuyor. Ancak tatil keyfi sürerken, veliler ve öğrenciler şimdiden 'Okullar ne zaman açılacak?' ve 'Ara tatil ne zaman bitiyor?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MEB takvimine göre ara tatil ve okulların açılış tarihine dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 11:13
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül'de çalan ilk ders ziliyle başladı. Uzun bir yaz tatilinin ardından sıralarına dönen milyonlarca öğrenci, yoğun geçen ilk dönemin ardından nihayet kısa bir mola verdi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk ara tatil, hafta sonu tatiliyle birleşerek resmî olarak başladı. Şimdi öğrenciler ve veliler, bu kısa tatilin ne zaman sona ereceğini ve okulların hangi tarihte açılacağını merak ediyor.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

10 Kasım'da başlayan bir haftalık ara tatil, 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından gelen 15-16 Kasım hafta sonuyla birlikte öğrenciler, toplamda dokuz günlük bir dinlenme fırsatı bulmuş olacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre ikinci ara tatil, Mart ayında yapılacak. Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü derslerin sona ermesiyle birlikte ikinci kez tatile girecek. On günlük bu aranın ardından, 23 Mart 2026 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

İkinci ara tatil, sınav hazırlıkları yapan öğrenciler için bir nefes alma fırsatı sunarken, öğretmenler için de dönem ortasında planlama ve değerlendirme süreci anlamına gelecek.

