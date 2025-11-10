2025 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? 2025-2026 MEB tatil takvimi...

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül'de çalan ilk ders ziliyle başladı. Uzun bir yaz tatilinin ardından sıralarına dönen milyonlarca öğrenci, yoğun geçen ilk dönemin ardından nihayet kısa bir mola verdi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk ara tatil, hafta sonu tatiliyle birleşerek resmî olarak başladı. Şimdi öğrenciler ve veliler, bu kısa tatilin ne zaman sona ereceğini ve okulların hangi tarihte açılacağını merak ediyor.