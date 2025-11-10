2025 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi gün açılacak? 2025-2026 MEB tatil takvimi...
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 7 Kasım Cuma günü ders zilinin ardından ara tatile girdi. Hafta sonuyla birleşen tatil süreci, öğrenciler için yoğun geçen dönemin ardından dinlenme fırsatı sunuyor. Ancak tatil keyfi sürerken, veliler ve öğrenciler şimdiden 'Okullar ne zaman açılacak?' ve 'Ara tatil ne zaman bitiyor?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MEB takvimine göre ara tatil ve okulların açılış tarihine dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.11.2025 11:13