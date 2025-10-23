2025 İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte güzergah ve parkur detayları...

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez koşulacak. Binlerce sporcuyu ve sporseveri bir araya getirecek organizasyon, kentin iki yakasını bir kez daha adımlarla buluşturacak.