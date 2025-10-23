Viral Galeri Viral Liste 2025 İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte güzergah ve parkur detayları...

Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu için geri sayım resmen başladı. Spor tutkunlarının büyük heyecanla beklediği organizasyonun bu yılki tarihi açıklandı. 47. kez düzenlenecek İstanbul Maratonu, Asya'dan Avrupa'ya uzanan eşsiz parkuruyla yine binlerce koşucuyu buluşturacak. Peki 2025 İstanbul Maratonu ne zaman koşulacak, hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte maratona dair merak edilen tüm detaylar...

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez koşulacak. Binlerce sporcuyu ve sporseveri bir araya getirecek organizasyon, kentin iki yakasını bir kez daha adımlarla buluşturacak.

47. İstanbul Maratonu Ne Zaman Koşulacak?

2025 İstanbul Maratonu, 2 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Maraton, geleneksel olarak Anadolu Yakası'ndan start alıp Avrupa Yakası'nda sona erecek. Ancak güzergah üzerinde hangi yolların trafiğe kapatılacağına dair resmi açıklama henüz yapılmadı.

🏃‍♂️ 47. İSTANBUL MARATONU 2025 – YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

Saat Etkinlik / Aşama
03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması
06.00 Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması
06.45 – 07.45 Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)
07.00 – 08.00 Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri
09.15 – 10.15 Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)
08.45 Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı
09.00 42K maraton yarış başlangıcı
09.10 42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi
09.19 15.5K yarış başlangıcı (1. start)
09.38 15.5K yarış başlangıcı (2. start)
10.05 15.5K yarış başlangıcı (3. start)
10.08 15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
10.32 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)
11.06 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)
11.10 42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
11.40 Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)
12.00 15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)
12.14 Halk koşusu yarış başlangıcı
12.20 15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)
12.30 42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)
14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması
15.00 Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması
15.20 42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)
15.30 Tüm parkurun trafiğe açılması
İstanbul Maratonu Nedir?

İstanbul Maratonu, 1979 yılında "Avrasya Maratonu" adıyla düzenlenmeye başlanmıştır. Etkinlik, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilmesiyle, iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşır.

