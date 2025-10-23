2025 İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte güzergah ve parkur detayları...

|03.00
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması
|06.00
|Avrasya Tüneli dahil tüm parkurun araç trafiğine kapatılması
|06.45 – 07.45
|Vapurların hareket saati (Kabataş ve Eminönü iskeleleri)
|07.00 – 08.00
|Üsküdar Marmaray Durağı – Beylerbeyi arası ring sefer saatleri
|09.15 – 10.15
|Halk koşusu sporcularını taşıyan otobüslerin hareket saati (Mecidiyeköy)
|08.45
|Tekerlekli sandalye yarışı başlangıcı
|09.00
|42K maraton yarış başlangıcı
|09.10
|42K – 15.5K eşya araçlarının start noktasından hareketi
|09.19
|15.5K yarış başlangıcı (1. start)
|09.38
|15.5K yarış başlangıcı (2. start)
|10.05
|15.5K yarış başlangıcı (3. start)
|10.08
|15.5K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
|10.32
|Kurumsal koşu yarış başlangıcı (1. start)
|11.06
|Kurumsal koşu yarış başlangıcı (2. start)
|11.10
|42K şampiyonunun tahmini bitiş zamanı
|11.40
|Kurumsal koşu yarış başlangıcı (3. start)
|12.00
|15.5K genel klasman ödül töreni (Yenikapı)
|12.14
|Halk koşusu yarış başlangıcı
|12.20
|15.5K yarışının sona ermesi (Yenikapı)
|12.30
|42K genel klasman ödül töreni (Sultanahmet)
|14.00
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe açılması
|15.00
|Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması
|15.20
|42K yarışının sona ermesi (Sultanahmet)
|15.30
|Tüm parkurun trafiğe açılması