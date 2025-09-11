2025-2026 MEB SINAV TAKVİMİ: 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak sınav tarihleri belli oldu mu?
2025-2026 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ortak sınav takvimi yayımlandı. Ülke genelinde yapılacak ortak sınavların tarihleri duyuruldu. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanacak sınavların ne zaman yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri ne zaman? İlk yazılı sınavlar Ekim'de mi Kasım'da mı yapılacak? İşte MEB sınav takvimi ile ilgili merak edilenler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:07