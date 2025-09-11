2025-2026 MEB SINAV TAKVİMİ: 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ülke geneli ortak yazılı sınavların tarihlerini açıkladı. İlk kez 2023-2024 döneminde başlatılan uygulama bu yıl da devam edecek. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda toplam 10 ortak sınav gerçekleştirilecek. İlk sınav Kasım ayında yapılacak. İşte 2025-2026 MEB sınav takvimi…