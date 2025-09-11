Viral Galeri Viral Liste 2025-2026 MEB SINAV TAKVİMİ: 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak sınav tarihleri belli oldu mu?

2025-2026 MEB SINAV TAKVİMİ: 1. dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman? 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak sınav tarihleri belli oldu mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ortak sınav takvimi yayımlandı. Ülke genelinde yapılacak ortak sınavların tarihleri duyuruldu. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanacak sınavların ne zaman yapılacağı öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri ne zaman? İlk yazılı sınavlar Ekim'de mi Kasım'da mı yapılacak? İşte MEB sınav takvimi ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:07
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren ülke geneli ortak yazılı sınavların tarihlerini açıkladı. İlk kez 2023-2024 döneminde başlatılan uygulama bu yıl da devam edecek. 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıflarda toplam 10 ortak sınav gerçekleştirilecek. İlk sınav Kasım ayında yapılacak. İşte 2025-2026 MEB sınav takvimi…

Ortak Yazılı Sınav Tarihleri Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim yılında ilk kez gerçekleştirilen ortak sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine, 2025-2026 öğretim yılında da uygulamaya devam edileceği duyuruldu. MEB resmi web sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin belirlenen ortak yazılı sınav takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde ülke genelinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılması planlanıyor."

1. Dönem Sınav Tarihleri Ne Zaman?

Yayımlanan takvime göre, ilk dönem sınavları Kasım 2025'te yapılacak. 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri şu şekilde:

  • 7. sınıf Türkçe: 4 Kasım Salı
  • 8. sınıf Türkçe: 5 Kasım Çarşamba
  • 9. sınıf Matematik: 6 Kasım Perşembe
2. Dönem Sınav Tarihleri Ne Zaman?

İkinci dönem sınavları ise Nisan 2026'da başlayacak. İkinci dönemde iki yazılı sınav gerçekleştirilecek. 2. dönem 1. yazılı sınavlar şu tarihlerde yapılacak:

  • 6. sınıf Türkçe: 7 Nisan Salı
  • 6. ve 8. sınıf Matematik: 8 Nisan Çarşamba
  • 10. sınıf Matematik: 9 Nisan Perşembe
  • 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan Cuma
