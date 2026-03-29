Emekliler için gelir kapıları genişliyor. Mevcut düzenlemeye göre emekli aylığı alanlar, özel sektörde çalışmaya devam ettiklerinde maaşlarını kaybetmeden ikinci bir gelir elde edebiliyor; eşi vefat edenler ise buna ek olarak ölüm aylığı alarak toplamda üç ayrı gelir kalemine ulaşabiliyor. Üstelik bu haklardan yararlanmak için belirli sigorta ve prim şartlarının sağlanması yeterli oluyor.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için önemli bir avantaj bulunuyor. Bu kişiler emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam ederse, emekli maaşları kesilmiyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında çalışan emekliler, hem iş yerinden maaş alıyor hem de emekli aylıklarını almaya devam ediyor.

Ancak burada kritik bir istisna var: Emekli olduktan sonra kamuya girip memur olanların emekli aylıkları kesiliyor. Memuriyet sona erdiğinde ise maaş yeniden bağlanıyor.

ÖLÜM AYLIĞI İLE EK GELİR İMKANI

Eşi vefat eden kişiler, kadın ya da erkek fark etmeksizin ölüm aylığı alabiliyor. Üstelik bu hak, kişinin çalışıyor ya da emekli olması durumunda ortadan kalkmıyor. Sadece bağlanan aylığın oranı değişiyor.

Çalışmayanlar için oran: %75

%75 Çalışan veya emekli olanlar için oran: %50

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için vefat eden kişinin belirli prim gün sayısını tamamlamış olması gerekiyor. Bu kapsamda: