2008 öncesi sigortalılar için kesintisiz çift maaş: Üçlü gelir modeli nasıl işler?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı 17 milyona yaklaşırken, mevcut sistem emeklilere birden fazla gelir kapısı sunuyor. Emekli aylığı bağlananlar, belirli şartlar altında çalışmaya devam ederek ikinci bir maaş elde edebiliyor. Eşi vefat etmiş olanlar için ise bu tablo üçlü gelire kadar genişleyebiliyor.

Emekliler için gelir kapıları genişliyor. Mevcut düzenlemeye göre emekli aylığı alanlar, özel sektörde çalışmaya devam ettiklerinde maaşlarını kaybetmeden ikinci bir gelir elde edebiliyor; eşi vefat edenler ise buna ek olarak ölüm aylığı alarak toplamda üç ayrı gelir kalemine ulaşabiliyor. Üstelik bu haklardan yararlanmak için belirli sigorta ve prim şartlarının sağlanması yeterli oluyor.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞANLAR NE KAZANIYOR?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için önemli bir avantaj bulunuyor. Bu kişiler emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam ederse, emekli maaşları kesilmiyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında çalışan emekliler, hem iş yerinden maaş alıyor hem de emekli aylıklarını almaya devam ediyor.

Ancak burada kritik bir istisna var: Emekli olduktan sonra kamuya girip memur olanların emekli aylıkları kesiliyor. Memuriyet sona erdiğinde ise maaş yeniden bağlanıyor.

ÖLÜM AYLIĞI İLE EK GELİR İMKANI

Eşi vefat eden kişiler, kadın ya da erkek fark etmeksizin ölüm aylığı alabiliyor. Üstelik bu hak, kişinin çalışıyor ya da emekli olması durumunda ortadan kalkmıyor. Sadece bağlanan aylığın oranı değişiyor.

  • Çalışmayanlar için oran: %75
  • Çalışan veya emekli olanlar için oran: %50

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için vefat eden kişinin belirli prim gün sayısını tamamlamış olması gerekiyor. Bu kapsamda:

  • En az 1800 gün prim veya
  • En az 5 yıl sigortalılık + 900 gün prim şartı aranıyor.
ÜÇLÜ GELİR NASIL OLUŞUYOR?

Sistem bazı durumlarda üç ayrı gelir kalemini aynı anda mümkün kılıyor. Buna göre:

  • Kendi emekli maaşı
  • Eşten alınan ölüm aylığı
  • Çalışılan işten alınan ücret

aynı anda alınabiliyor. Böylece emekli bir kişi, hem sosyal güvenlikten hem de aktif çalışmasından gelir elde edebiliyor.

EN DÜŞÜK TOPLAM GELİR NE KADAR?

Mevcut düzenlemelere göre:

  • En düşük emekli aylığı: 20.000 TL
  • %75 ölüm aylığı: 15.000 TL
  • %50 ölüm aylığı: 10.000 TL
  • Net asgari ücret: 28.075 TL
Bu hesapla, çalışan ve eşinden %50 oranında ölüm aylığı alan bir emeklinin toplam geliri en az 58.075 TL seviyesine ulaşabiliyor.

KIZ ÇOCUKLARINA ÇİFT AYLIK HAKKI

Vefat eden anne veya babadan maaş alan kız çocukları için de özel bir uygulama bulunuyor.

  • Çalışmayan kız çocukları aylık almaya devam ediyor.
  • SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışmaya başlarsa maaş kesiliyor.
  • Ancak Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar, SSK ya da Bağ-Kur'lu çalışmada kesilmiyor.
  • Memur olunması halinde ise aylık kesiliyor.
İKRAMİYE VE PROMOSYONDA DETAYLAR

Emekliler ve ölüm aylığı alanlar yılda iki kez bayram ikramiyesi alabiliyor. Ancak birden fazla maaş alınsa bile ikramiye tek dosya üzerinden ödeniyor.

Banka promosyonlarında ise farklı bir avantaj söz konusu:

  • Maaşlar farklı bankalara taşınırsa iki ayrı promosyon alınabiliyor.
  • Aynı bankadan alınırsa tek promosyon veriliyor ancak toplam gelir üzerinden hesaplanıyor.

Bu nedenle farklı bankalarla çalışmak, daha yüksek promosyon elde etmenin yolunu açabiliyor.

SİSTEM GENİŞLİYOR, GELİR SEÇENEKLERİ ARTIYOR

Mevcut sosyal güvenlik yapısı, emeklilere yalnızca tek maaşla sınırlı bir gelir sunmuyor. Çalışma hayatına devam edenler ve belirli şartları sağlayan hak sahipleri için çift hatta üçlü gelir modeli mümkün hale gelmiş durumda. Bu da özellikle sabit gelirle geçinen milyonlar için önemli bir avantaj yaratıyor.

🖋️ Editörün Notu:

Yıllardır emeklilik ve sosyal güvenlik verilerini analiz eden bir editör olarak gözlemim şudur: Birçok hak sahibi, özellikle farklı banka seçimiyle promosyonu ikiye katlama ve Emekli Sandığı yetim aylığının çalışma durumundaki koruyuculuğunu gözden kaçırıyor. SGK sisteminde "talep esastır"; yani bu haklar otomatik tanımlansa da, banka promosyonu ve dosya birleştirme gibi işlemlerde aktif takip gelirinizi %20-30 oranında artırabilir. 2026 yılındaki güncel asgari ücret ve emekli taban aylıkları göz önüne alındığında, doğru kombinasyonla asgari ücretin iki katından fazla yasal gelire ulaşmak mümkün.

