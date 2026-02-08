20.000 TL ve üstü maaş alana 90.000 TL ek ödeme! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye promosyon tablosu
Milyonlarca emeklinin maaşı 2026 Ocak ayıyla birlikte yükseldi. En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye çıkarılırken bankalarda yeni oranlarla promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Şubat ayı itibariyle 3 banka yeni müşteri kazanmak amacıyla emeklilere ek fırsat seçenekleriyle toplamda 90 bin TL'ye varan promosyon imkanı sundu.
Maaş ödemelerinin kesinleşmesi ve emeklinin maaş farklarının ödenmesi ile birlikte gözler bankaların promosyon tekliflerine yöneldi. Bankalar artan maaşlarla birlikte tutarlarını yukarı yönlü yeniden şekillendirdiler. 2026 yılı itibariyle promosyon miktarları 31 bin TL seviyelerini görürken, bazı bankalar bu miktarı ek ödeme kampanyaları ile 90 bin TL'ye kadar yükseltti.
3 BANKADAN DİKKAT ÇEKEN ÖDEMELER
SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklilerini ilgilendiren bu ödemelerde Vakıfbank ile Türkiye Finans kazancı 30 bin TL'nin üzerine taşırken, Ziraat Bankası ek fırsatlarla 90 bin TL'lik avantajlı kampanyasını duyurdu.
4 Şubat 2026 tarihi itibariyle duyurulan kampanya kapsamında Ziraat Bankası emeklilere nakit promosyonun yanı sıra faizsiz taksitli avans, Bankkart Lira kazanımı ve faizsiz kredi seçenekleri sundu.
BANKA BANKA ŞUBAT AYI PROMOSYON KAMPANYALARI
VAKIFBANK
Vakıfbank 28 Şubat tarihine kadar emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilerine 12 bin TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor. Ayrıca buna ek Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalara bağlı 18 bin TL'ye kadar ek kazanç da sağlanıyor. Böylece toplam ödeme miktarı 30 bin TL'ye ulaşıyor.
TÜRKİYE FİNANS
28 Şubat 2026 tarihine kadar maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emeklilere ise 12 bin TL promosyon fırsatı sunuyor. Ek avantajlarla birlikte ise ödemeler 30 bin TL'yi aşıyor.
ZİRAAT BANKASI
4 Şubat itibariyle duyurulan kampanyaya göre ise Ziraat Bankası maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL nakit promosyon sağlıyor. Yanında ise;
⚫40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi
⚫Otomatik fatura ödemelerine toplam 6 bin TL iade
⚫25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans
⚫Aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira
imkanlarıyla toplam 90 bin TL'lik avantaj sunuyor.