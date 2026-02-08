20.000 TL ve üstü maaş alana 90.000 TL ek ödeme! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye promosyon tablosu

AKBANK

Maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyon ve 15 bin TL'ye kadar ek ödül sunuluyor. Maaş aralığına göre promosyon ödemeleri 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.

GARANTİ BBVA

Toplam promosyon ve ek bonuslarla 25 bin TL'ye kadar avantaj sağlanıyor. Ayrıca Şubat ayı boyunca kart harcamalarına bağlı ek bonus kampanyaları sunuluyor.

ALBARAKA TÜRK

25 bin TL'ye kadar promosyon imkanı bulunuyor. Maaş tutarına göre 6 bin 500 TL ile 15 bin 600 TL arasında ödeme yapılırken, fatura talimatı ve müşteri yönlendirme kampanyalarıyla 9 bin 400 TL'ye kadar ek ödeme verilebiliyor.

İŞ BANKASI

Toplam avantaj 24 bin TL seviyesine ulaşıyor. Maaşa göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon verilirken, kart ve fatura talimatı kampanyalarıyla ek puan kazanılabiliyor.