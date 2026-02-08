CANLI YAYIN
20.000 TL ve üstü maaş alana 90.000 TL ek ödeme! SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye promosyon tablosu

Milyonlarca emeklinin maaşı 2026 Ocak ayıyla birlikte yükseldi. En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye çıkarılırken bankalarda yeni oranlarla promosyon miktarlarını güncellemeye başladı. Şubat ayı itibariyle 3 banka yeni müşteri kazanmak amacıyla emeklilere ek fırsat seçenekleriyle toplamda 90 bin TL'ye varan promosyon imkanı sundu.

Maaş ödemelerinin kesinleşmesi ve emeklinin maaş farklarının ödenmesi ile birlikte gözler bankaların promosyon tekliflerine yöneldi. Bankalar artan maaşlarla birlikte tutarlarını yukarı yönlü yeniden şekillendirdiler. 2026 yılı itibariyle promosyon miktarları 31 bin TL seviyelerini görürken, bazı bankalar bu miktarı ek ödeme kampanyaları ile 90 bin TL'ye kadar yükseltti.

3 BANKADAN DİKKAT ÇEKEN ÖDEMELER

SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklilerini ilgilendiren bu ödemelerde Vakıfbank ile Türkiye Finans kazancı 30 bin TL'nin üzerine taşırken, Ziraat Bankası ek fırsatlarla 90 bin TL'lik avantajlı kampanyasını duyurdu.

4 Şubat 2026 tarihi itibariyle duyurulan kampanya kapsamında Ziraat Bankası emeklilere nakit promosyonun yanı sıra faizsiz taksitli avans, Bankkart Lira kazanımı ve faizsiz kredi seçenekleri sundu.

BANKA BANKA ŞUBAT AYI PROMOSYON KAMPANYALARI

VAKIFBANK

Vakıfbank 28 Şubat tarihine kadar emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilerine 12 bin TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor. Ayrıca buna ek Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalara bağlı 18 bin TL'ye kadar ek kazanç da sağlanıyor. Böylece toplam ödeme miktarı 30 bin TL'ye ulaşıyor.

TÜRKİYE FİNANS

28 Şubat 2026 tarihine kadar maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emeklilere ise 12 bin TL promosyon fırsatı sunuyor. Ek avantajlarla birlikte ise ödemeler 30 bin TL'yi aşıyor.

ZİRAAT BANKASI

4 Şubat itibariyle duyurulan kampanyaya göre ise Ziraat Bankası maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL nakit promosyon sağlıyor. Yanında ise;

⚫40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi

⚫Otomatik fatura ödemelerine toplam 6 bin TL iade

⚫25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans

⚫Aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira

imkanlarıyla toplam 90 bin TL'lik avantaj sunuyor.

AKBANK

Maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere 15 bin TL'ye kadar promosyon ve 15 bin TL'ye kadar ek ödül sunuluyor. Maaş aralığına göre promosyon ödemeleri 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.

GARANTİ BBVA

Toplam promosyon ve ek bonuslarla 25 bin TL'ye kadar avantaj sağlanıyor. Ayrıca Şubat ayı boyunca kart harcamalarına bağlı ek bonus kampanyaları sunuluyor.

ALBARAKA TÜRK

25 bin TL'ye kadar promosyon imkanı bulunuyor. Maaş tutarına göre 6 bin 500 TL ile 15 bin 600 TL arasında ödeme yapılırken, fatura talimatı ve müşteri yönlendirme kampanyalarıyla 9 bin 400 TL'ye kadar ek ödeme verilebiliyor.

İŞ BANKASI

Toplam avantaj 24 bin TL seviyesine ulaşıyor. Maaşa göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon verilirken, kart ve fatura talimatı kampanyalarıyla ek puan kazanılabiliyor.

QNB

Toplamda 31 bin TL'ye kadar promosyon sunuluyor. Maaşa bağlı nakit promosyon 8 bin 500 TL ile 20 bin TL arasında değişirken, bankacılık ürünleri kullanımıyla 11 bin TL'ye kadar ek avantaj veriliyor.

DENİZBANK

Toplamda 27 bin TL'ye kadar promosyon sunuluyor. Nakit promosyon 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişirken, ek ürün kullanımıyla 15 bin TL'ye kadar ek kazanç sağlanabiliyor.

ING

Toplam promosyon 28 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Koşulsuz nakit promosyonun yanı sıra ek bankacılık ürünleri ile 13 bin TL'ye kadar ilave kazanç sağlanabiliyor.

HALKBANK

Halkbank'ta ise emeklilere sağlanan fırsatlar 60 bin TL'ye dayanmış durumda. Maaşa bağlı promosyon ödemeleri 5 bin TL ila 12 bin TL aralığında değişkenlik gösterirken faizsiz kredi, kart indirimi ve fatura talimatı gibi ek avantajlar sağlanıyor.

BANKA BANKA PROMOSYON KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

PROMOSYONLARDA REKABET ARTIYOR

Maaş artışlarıyla birlikte bankaların emekli müşteriler için sunduğu promosyon ve ek avantajların yükseldiği görülüyor. Özellikle kredi, kart harcaması, fatura talimatı ve yeni müşteri kazandırma gibi şartlara bağlı kampanyalarla toplam kazanç tutarları ciddi seviyelere ulaşıyor.

Önümüzdeki süreçte bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla promosyon ve ek avantaj kampanyalarının daha da genişlemesi bekleniyor.

