200 milyon TL devlet desteğiyle kuruldu! Kayseri'den 5 ülkeye ihraç ediyor

Kayseri'de devlet destekleriyle kurulan ve kısa sürede yüksek üretim kapasitesine ulaşan glütensiz gıda fabrikası, hem iç pazarda hem de ihracatta dikkat çekiyor. Genç girişimci Enes Koç'un yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği tesiste, bunun 200 milyon liralık kısmı kamu teşvikleriyle karşılandı; fabrikada günde 100 bin paket glütensiz ürün üretilirken 50 kişiye istihdam sağlanıyor ve ürünler 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Devletten aldığı yaklaşık 200 milyon liralık yatırım teşvikiyle Kayseri'de glütensiz gıda fabrikası kuran Enes Koç, bugün günlük 100 bin paket üretim kapasitesine ulaştı. Toplam yatırım bedeli 500 milyon lirayı bulan tesis, hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretim yapıyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLİKTEN SANAYİ YATIRIMINA "Glütensiz Sofra" markasıyla yola çıkan Koç, işletmenin kuruluş sürecinde KOSGEB'in Genç Girişimci Hibe Desteği'nden yararlandı. Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sağladığı yatırım teşvikleriyle üretim altyapısını güçlendiren firma, devlet desteğiyle seri üretim yapabilen bir sanayi tesisine dönüştü. Yatırımın yaklaşık 200 milyon liralık kısmı, alınan ekipman destekleriyle karşılandı.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ Tesiste ekmekten una, irmikten kurabiyeye kadar çok sayıda glütensiz ürün üretiliyor. Ekmek, simit ve poğaça gibi ürünler paketli halde 90 gün raf ömrüyle piyasaya sunulurken; kek, bisküvi, kraker, sütlü tatlı, pizza, mısır gevreği ve yulaf ezmesi gibi ürünler de üretim bandında yer alıyor. Donuk ürün hattının yanı sıra glütensiz makarna üretimi için yeni bir hat da devreye alınmış durumda. Fabrikada yaklaşık 150 farklı barkodlu ürün bulunuyor.

50 KİŞİYE İSTİHDAM Sosyal sorumluluk yaklaşımıyla faaliyet gösterdiklerini belirten Enes Koç, fabrikanın 50 kişiye doğrudan istihdam sağladığını ifade etti. Koç, "Bu tesislerin toplam yatırım maliyeti yaklaşık 500 milyon lira. Devletten aldığımız yatırım teşviklerinin katkısı ise 200 milyon lira civarında. Beş ana üretim kaleminde faaliyet gösteriyoruz ve kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz" dedi.