CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Diyanet’ten 20 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Ramazan ruhunu bir ömre yaymak

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet'in 20 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Ramazan'da kazanılan ibadet ve ahlak bilincinin yılın tamamına yayılması gerektiği vurgulandı. Hutbede, Kur'an, namaz, oruç ve yardımlaşmanın hayatın merkezine alınmasının önemi öne çıkarıldı.

Türkiye genelinde camilerde okunacak 20 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Ramazan ayında elde edilen manevi kazanımların kalıcı hale getirilmesi konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, "hayatı Ramazan kılmak" anlayışıyla müminlerin ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk bilincini yıl boyunca sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

🕌 RAMAZAN'IN KAZANDIRDIKLARI HATIRLATILDI

Hutbede, Ramazan ayının sadece geçici bir ibadet dönemi olmadığına dikkat çekildi. Bu mübarek ayda kazanılan değerlerin hayatın tamamına yansıması gerektiği ifade edildi. Cemaatle dolan camiler, sahur ve iftar sofraları, Kur'an tilaveti ve gece ibadetleriyle güçlenen manevi atmosferin, müminler için bir eğitim süreci olduğu belirtildi.

🌙 "HAYATI RAMAZAN KILMAK" NE ANLAMA GELİYOR?

Diyanet, hutbede bu kavramı açık bir şekilde tanımladı. Buna göre hayatı Ramazan kılmak;

Kur'an-ı Kerim'i okumak ve onun rehberliğinde yaşamak

Namazı hayatın merkezine almak

Allah'ı zikretmeyi dil ve kalpte canlı tutmak

Yardımlaşma ve paylaşma bilincini sürdürmek

anlamına geliyor. Bu anlayışın, sadece bir aya değil tüm ömre yayılması gerektiği vurgulandı.

📜 İSTİKAMET ÜZERE YAŞAYANLARA MÜJDE

Hutbede, doğru bir hayat sürmenin önemine dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

"Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennetliktir."

📖 ŞEVVAL ORUCU İLE YIL BOYU SEVAP VURGUSU

Hutbede hem ayet hem de hadislere yer verildi. Fussilet Suresi'nde geçen istikamet vurgusu hatırlatılırken, Peygamber Efendimiz'in şu hadisi öne çıkarıldı:

"Kim, Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün daha eklerse, bütün yıl oruç tutmuş gibidir."

⏳ AZ AMA DEVAMLI AMEL ÖĞÜDÜ

Hutbe, ibadetlerde sürekliliğin önemini hatırlatan şu hadisle tamamlandı:

"Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır."

🤝 TOPLUMSAL SORUMLULUK VURGUSU

Hutbede sadece bireysel ibadetler değil, toplumsal sorumluluklar da öne çıktı. Yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi iyiliğin yayılması ve toplumda birlik duygusunun güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Müminlerin feraset ve basiretle hareket ederek toplumsal huzura katkı sağlaması gerektiği belirtildi.

💼 HELAL KAZANÇ VE AİLE HAYATI ÖNE ÇIKTI

Diyanet, hutbede günlük hayatın her alanına da dikkat çekti. Helal kazancın önemine vurgu yapılırken, aile içinde sevgi ve merhametin, sosyal hayatta ise adalet ve hakkaniyetin hakim olması gerektiği hatırlatıldı. Müminin elini, dilini ve davranışlarını koruyarak yaşaması gerektiği ifade edildi.

20 MART CUMA HUTBESİ TAM METNİ

HAYATI RAMAZAN KILMAK

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, bu yıl aynı günde iki bayramı bizlere ikram etti. Ramazan Bayramının ilk gününü idrak ederken, biz müminlerin bayramı Cuma namazını eda etmek üzere bir aradayız hamdolsun.

Aziz Müminler!

Ramazan-ı şerif, maddi ve manevi pek çok güzelliği elde ettiğimiz bir mektep idi. Bu mübarek ayda; camilerimiz cemaatle, gönüllerimiz muhabbet ile dolup taştı. Tekbir ve salavatların yükseldiği kubbelerimiz altında ümmet-i Muhammed olmanın coşkusunu hep birlikte yaşadık. Sahurla bereketlendik. Oruç ile ruhlarımızı arındırdık. Kur'an-ı Kerim ile gönüllerimizi nurlandırdık. Teravih ve teheccüd namazlarıyla gecelerimizi huzura erdirdik. Zekât ve fitrelerimizle paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşadık. Geçmişin muhasebesini yaptık, hata ve günahlarımız için Cenâb-ı Hak'tan bağışlanma diledik.

Kıymetli Müslümanlar!

Allah'ın razı olduğu bir kul, insanların hoşnut olduğu bir Müslüman olmanın yolu, hayatı Ramazan kılmakla mümkündür. Hayatı Ramazan kılmak ise; Kur'an-ı Kerim'i okumaya, onun istediği gibi bir mümin olmaya gayret göstermekle olur.

Hayatı Ramazan kılmak; Rabbimizin zikrini dilimize ve kalbimize yerleştirmekle, zikrin en büyüğü olan namazlarımızı eda etmekle olur. "Kim, Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün daha eklerse, bütün yıl oruç tutmuş gibidir" hadis-i şerifi gereğince içinde bulunduğumuz Şevval ayında oruç tutmakla olur.

Değerli Müminler!

Hayatı Ramazan kılmak; yıl boyunca ihtiyaç sahiplerini, yetim ve öksüzleri gözetmekle, iyiliği yeryüzüne hâkim kılmak için çaba sarf etmekle olur. Etrafımızı ateş çemberine çevirmek isteyenlere karşı feraset ve basireti kuşanmakla, birlik ve dirlikle olur.

Hayatı Ramazan kılmak; ticaretimizi helal kazançla bereketlendirmekle olur. Ailemizde sevgi ve merhameti, sosyal hayatta adalet ve hakkaniyeti hâkim kılmakla olur. Hâsılı hayatı Ramazan kılmak; elimizi, belimizi ve dilimizi muhafaza ettiğimiz bir ömür sürmekle olur. Yüce Rabbimiz böyle bir hayatı sürdürenlere şu müjdeyi vermektedir: "'Rabbimiz Allah'tır' deyip sonra da istikamet üzere yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennetliktir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada ebedi kalacaklardır."

Aziz Müslümanlar!

Şu hususu unutmayalım ki; Ramazan mektebinde alınan eğitim, bir ömre aktarıldığında gerçek anlamını kazanacaktır. Hutbemizi; Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, 'Allah'ın en sevdiği amel nedir?' diye soran kişiye verdiği şu cevapla bitiriyoruz: "Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır."

Mobil uygulamalarımızı indirin