Diyanet’ten 20 Mart Cuma Hutbesi mesajı: Ramazan ruhunu bir ömre yaymak
Diyanet'in 20 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Ramazan'da kazanılan ibadet ve ahlak bilincinin yılın tamamına yayılması gerektiği vurgulandı. Hutbede, Kur'an, namaz, oruç ve yardımlaşmanın hayatın merkezine alınmasının önemi öne çıkarıldı.
Türkiye genelinde camilerde okunacak 20 Mart 2026 tarihli Cuma hutbesinde, Ramazan ayında elde edilen manevi kazanımların kalıcı hale getirilmesi konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, "hayatı Ramazan kılmak" anlayışıyla müminlerin ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk bilincini yıl boyunca sürdürmesi gerektiğini vurguladı.
🕌 RAMAZAN'IN KAZANDIRDIKLARI HATIRLATILDI
Hutbede, Ramazan ayının sadece geçici bir ibadet dönemi olmadığına dikkat çekildi. Bu mübarek ayda kazanılan değerlerin hayatın tamamına yansıması gerektiği ifade edildi. Cemaatle dolan camiler, sahur ve iftar sofraları, Kur'an tilaveti ve gece ibadetleriyle güçlenen manevi atmosferin, müminler için bir eğitim süreci olduğu belirtildi.
🌙 "HAYATI RAMAZAN KILMAK" NE ANLAMA GELİYOR?
Diyanet, hutbede bu kavramı açık bir şekilde tanımladı. Buna göre hayatı Ramazan kılmak;
◾Kur'an-ı Kerim'i okumak ve onun rehberliğinde yaşamak
◾Namazı hayatın merkezine almak
◾Allah'ı zikretmeyi dil ve kalpte canlı tutmak
◾Yardımlaşma ve paylaşma bilincini sürdürmek
anlamına geliyor. Bu anlayışın, sadece bir aya değil tüm ömre yayılması gerektiği vurgulandı.
📜 İSTİKAMET ÜZERE YAŞAYANLARA MÜJDE
Hutbede, doğru bir hayat sürmenin önemine dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:
"Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennetliktir."
📖 ŞEVVAL ORUCU İLE YIL BOYU SEVAP VURGUSU
Hutbede hem ayet hem de hadislere yer verildi. Fussilet Suresi'nde geçen istikamet vurgusu hatırlatılırken, Peygamber Efendimiz'in şu hadisi öne çıkarıldı:
"Kim, Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün daha eklerse, bütün yıl oruç tutmuş gibidir."