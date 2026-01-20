20-23 Ocak BİM aktüel katalog: Titreşimli masaj aleti ve pilates ekipmanları geliyor
BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünlerinde sporculara yönelik pilates ve fitness ekipmanları öne çıktı. Evde antrenman yapanlar için titreşimli masaj aleti seti 649 TL, yoga/pilates matı 479 TL, dumble set (2'li) 249 TL ve pilates topu 259 TL fiyatıyla raflara geliyor. Katalogda direnç bandı ve esneme bandı gibi tamamlayıcı ürünler de yer alıyor.
BİM aktüel kataloğunda salı ve cuma indirimleri belli oldu. 23 Ocak indirimli aktüel kataloğunda, evde spor yapanlar için pilates ve fitness ürünleri öne çıktı. 20 Ocak aktüel kataloğunda ise temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar bulunuyor. Bingo Pro bulaşık makinesi kapsülü 50'li 215 TL etiketiyle, 1000 g piliç baget 69,90 TL fiyatıyla raflarda yer aldı. İşte BİM aktüel katalog ve indirimli fiyat listesi…
20 OCAK BİM AKTÜEL KATALOG
Bulaşık Makinesi Kapsül Bingo Pro 50'li: 215 TL
Tuvalet Kağıdı Familia Natural 48'li Mega Paket (3 katlı): 319 TL
Kağıt Havlu Familia Natural 16'lı (3 katlı): 185 TL
Toz Deterjan Rinso 10 kg: 339 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Yumoş Extra 2520 ml: 209 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı ABC 5 L: 209 TL
Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı Yumoş 5 L: 159 TL
Bebek Bezi Premium Oksijen Molfix: 339 TL
Ahşap Temizleyici Fakir 1 L: 59,50 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı Senfoni 1500 ml: 69 TL
Yüzey Temizleyici Asperox 2,5 L (Okyanus Esintisi/Doğa Esintisi): 99 TL
Klasik Çamaşır Suyu Ace 5 L: 179 TL
Islak Havlu Lovely Babies Deepfresh: 27,50 TL
Piliç Baget Banvit 1000 g: 69,90 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Aknaz 1500 g: 299 TL
Dana Kangal Sucuk Beşler 500 g: 279 TL
Kaz Eti Altınkaz 1000 g: 499 TL
Dana Döner Akşeker 500 g: 249 TL
Piliç Döner Lezita 200 g: 49,50 TL
Soğanlı Lahmacun Pek Food 400 g: 169 TL
Dana Macar Salam Namet 2x50 g: 49,50 TL
Hindi Uzun Sosis Pınar 430 g: 79,50 TL
Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 179 TL
Ayran Dost 2 L: 57,50 TL
Orman Meyveli Kefir İçim 1 L: 74,50 TL
%1 Yağlı Süt Torku 1 L: 32,50 TL
Yulaflı Bisküvi Yaşam 3x125 g: 35 TL
Bisküvi Çeşitleri Torku 3x61 g: 19,50 TL
Aromalı Maden Suyu Sırma 1 L (Nar/Karadut Kiraz/Çilek/Şişne): 34,50 TL
Bitki Çayı Doğadan 18'li 23,4 g (Tropik Tatlar): 49,50 TL
Karadut Özü Zühre Ana 670 g: 199 TL
Gazlı İçecek Kola Sarıyer 4x1 L: 95 TL
Şekersiz Pastil Çeşitleri Ülker 8'li: 37,50 TL
Ayva Lokumu Osmaneli 400 g: 99 TL
Kurutulmuş Mango Otto 75 g: 99 TL
Kuru Erik Simbat 200 g: 99 TL