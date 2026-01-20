CANLI YAYIN
20-23 Ocak BİM aktüel katalog: Titreşimli masaj aleti ve pilates ekipmanları geliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

BİM 23 Ocak 2026 aktüel ürünlerinde sporculara yönelik pilates ve fitness ekipmanları öne çıktı. Evde antrenman yapanlar için titreşimli masaj aleti seti 649 TL, yoga/pilates matı 479 TL, dumble set (2'li) 249 TL ve pilates topu 259 TL fiyatıyla raflara geliyor. Katalogda direnç bandı ve esneme bandı gibi tamamlayıcı ürünler de yer alıyor.

BİM aktüel kataloğunda salı ve cuma indirimleri belli oldu. 23 Ocak indirimli aktüel kataloğunda, evde spor yapanlar için pilates ve fitness ürünleri öne çıktı. 20 Ocak aktüel kataloğunda ise temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar bulunuyor. Bingo Pro bulaşık makinesi kapsülü 50'li 215 TL etiketiyle, 1000 g piliç baget 69,90 TL fiyatıyla raflarda yer aldı. İşte BİM aktüel katalog ve indirimli fiyat listesi…

20 OCAK BİM AKTÜEL KATALOG

Bulaşık Makinesi Kapsül Bingo Pro 50'li: 215 TL
Tuvalet Kağıdı Familia Natural 48'li Mega Paket (3 katlı): 319 TL
Kağıt Havlu Familia Natural 16'lı (3 katlı): 185 TL
Toz Deterjan Rinso 10 kg: 339 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Yumoş Extra 2520 ml: 209 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı ABC 5 L: 209 TL
Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı Yumoş 5 L: 159 TL
Bebek Bezi Premium Oksijen Molfix: 339 TL
Ahşap Temizleyici Fakir 1 L: 59,50 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı Senfoni 1500 ml: 69 TL
Yüzey Temizleyici Asperox 2,5 L (Okyanus Esintisi/Doğa Esintisi): 99 TL
Klasik Çamaşır Suyu Ace 5 L: 179 TL
Islak Havlu Lovely Babies Deepfresh: 27,50 TL

Piliç Baget Banvit 1000 g: 69,90 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Aknaz 1500 g: 299 TL
Dana Kangal Sucuk Beşler 500 g: 279 TL
Kaz Eti Altınkaz 1000 g: 499 TL
Dana Döner Akşeker 500 g: 249 TL
Piliç Döner Lezita 200 g: 49,50 TL
Soğanlı Lahmacun Pek Food 400 g: 169 TL
Dana Macar Salam Namet 2x50 g: 49,50 TL
Hindi Uzun Sosis Pınar 430 g: 79,50 TL
Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 179 TL
Ayran Dost 2 L: 57,50 TL
Orman Meyveli Kefir İçim 1 L: 74,50 TL
%1 Yağlı Süt Torku 1 L: 32,50 TL

Yulaflı Bisküvi Yaşam 3x125 g: 35 TL
Bisküvi Çeşitleri Torku 3x61 g: 19,50 TL
Aromalı Maden Suyu Sırma 1 L (Nar/Karadut Kiraz/Çilek/Şişne): 34,50 TL
Bitki Çayı Doğadan 18'li 23,4 g (Tropik Tatlar): 49,50 TL
Karadut Özü Zühre Ana 670 g: 199 TL
Gazlı İçecek Kola Sarıyer 4x1 L: 95 TL
Şekersiz Pastil Çeşitleri Ülker 8'li: 37,50 TL
Ayva Lokumu Osmaneli 400 g: 99 TL
Kurutulmuş Mango Otto 75 g: 99 TL
Kuru Erik Simbat 200 g: 99 TL

23 OCAK BİM AKTÜEL KATALOG
LG 65 İnç 4K HDR10 NanoCell TV: 34.990 TL
Xiaomi Redmi 15C 5G 256GB Cep Telefonu: 13.490 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 16.900 TL
Nokia 105 2023 Tuşlu Telefon: 1.790 TL
Dijital Mikrodalga Fırın (Kumtel): 2.490 TL
Mixfresh 7010h Porselen Blender (Homend): 1.349 TL
Turbo Siyah Cam Ankastre Set (Kumtel): 9.500 TL
Narenciye Sıkacağı (Arnica): 790 TL
Base Türk Kahve Makinesi (Fakir) : 1.390 TL
Titreşimli Masaj Aleti Seti (North Pacific): 649 TL
Ağırlık Topu 2 kg: 219 TL
El Kavrama Seti (3'lü): 149 TL
Yoga/Pilates Matı 180x61x1 cm: 479 TL
Yoga/Pilates Gergi Bandı: 179 TL
Yoga/Pilates Çemberi: 229 TL
Pilates/Yoga Barı: 209 TL
Elastik Esneme Bandı: 129 TL
Dumble Set (2'li) 1 kg: 249 TL
Egzersiz Direnç Bandı: 99 TL
Pilates Topu 65 cm: 259 TL
Kapı Barı: 329 TL
El Yayı (Tekli): 79 TL
Atlama İpi: 79 TL
Tight Master Bacak Spor Aleti: 109 TL
Masaj Barı (Best Choice Adventure): 299 TL

Sporcu Büstiyer (Dagi): 429 TL
Sporcu Tayt (Dagi): 379 TL
Fermuarlı Eşofman Üstü Kadın (Lotto): 489 TL
Eşofman Altı Kadın (Lotto): 359 TL
Yarım Fermuarlı Polar Sweat Erkek (Lotto) : 299 TL
Eşofman Altı Erkek (Lotto): 359 TL
Fermuarlı Eşofman Üstü Erkek (Lotto): 489 TL
Yastık Alezi: 69 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 299 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 229 TL
Spor Çantası (Dagi): 439 TL
Tüylü Terlik Kadın: 209 TL
Tüylü Ev Botu Kadın: 239 TL
Squishmallows (Farklı çeşitlerde): 449 TL
Dora Yumak (Farklı renklerde): 109 TL
Polyester Dikiş İpi 1000 mt: 79 TL
Lastik 2 cm 10 mt: 125 TL
10'lu Dikiş Seti (Altınbaşak): 149 TL
Yazma İpliği 100 g (Altınbaşak): 55 TL
Şapkalı Manken Bebek: 229 TL
Standlı Elektrik Süpürgesi (Oyuncak): 549 TL
Kalp Şekilli Boyama Kitapları: 29 TL

Altın Rimli Porselen Kahve Fincan Seti (Porland) 90 cc (2'li): 1.150 TL
Altın Rimli Porselen Çay Fincan Seti (Porland) 180 cc (2'li): 1.290 TL
Altın Rimli Porselen Pasta Tabağı (Porland) 20 cm (4'lü): 1.890 TL
Karnıyarık Tencere (Hisar Optima) 26 cm: 799 TL
Derin Tencere (Hisar Optima) 24 cm: 799 TL
Tava (Hisar Optima) 26 cm: 529 TL
Sahan (Hisar Optima) 20 cm: 449 TL
Desenli Meşrubat Bardağı (Rakle) 570 cc: 65 TL
Meyve Bıçağı (ROOC) (3'lü): 45 TL

