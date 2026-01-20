20-23 Ocak BİM aktüel katalog: Titreşimli masaj aleti ve pilates ekipmanları geliyor

BİM aktüel kataloğunda salı ve cuma indirimleri belli oldu. 23 Ocak indirimli aktüel kataloğunda, evde spor yapanlar için pilates ve fitness ürünleri öne çıktı. 20 Ocak aktüel kataloğunda ise temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar bulunuyor. Bingo Pro bulaşık makinesi kapsülü 50'li 215 TL etiketiyle, 1000 g piliç baget 69,90 TL fiyatıyla raflarda yer aldı. İşte BİM aktüel katalog ve indirimli fiyat listesi…