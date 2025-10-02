2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?

Deprem Kaç Saniye Sürdü?

2 Ekim'de meydana gelen Marmara Denizi merkezli deprem İstanbul'da da yoğun şekilde hissedildi. Vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, sarsıntı yaklaşık 10 ila 15 saniye arasında sürdü. Ancak deprem süresine ilişkin AFAD veya diğer resmi kurumlardan henüz net bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.