Viral Galeri Viral Liste 2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?

2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?

2 Ekim Perşembe günü Tekirdağ Marmaraereğlisi merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kaydedilen sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşların en çok merak ettiği soru ise 'Deprem kaç saniye sürdü?' oldu. Peki Marmara Denizi depremi hangi illerde hissedildi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 16:24
2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?

Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yananan 5.0 ve 3.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından sarsıntıyı hisseden iller merak konusu oldu. Peki İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem kaç saniye sürdü?

2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?

Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem

2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.55'te Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın aktardığı bilgilere göre sarsıntının merkez üssü, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıkları olarak belirlendi. Sarsıntının yerin yaklaşık 6,71 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?

Deprem Hangi Bölgelerde Hissedildi?

Büyüklüğü 5.0 olarak ölçülen deprem, İstanbul başta olmak, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir'de de hissedildi.

2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?

Deprem Kaç Saniye Sürdü?

2 Ekim'de meydana gelen Marmara Denizi merkezli deprem İstanbul'da da yoğun şekilde hissedildi. Vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, sarsıntı yaklaşık 10 ila 15 saniye arasında sürdü. Ancak deprem süresine ilişkin AFAD veya diğer resmi kurumlardan henüz net bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

SON DAKİKA