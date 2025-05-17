Viral Galeri Viral Liste 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros

19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kamu, kurum ve kuruluşları bu özel günde hizmet vermeyecek. Peki 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs tarihinde AVM'ler kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte çalışma saatleri ile ilgili merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:20
19 Mayıs’ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, alışveriş merkezlerinin ve zincir marketlerin durumu merak konusu oldu. Tatil gününde alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar "Marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü marketlerin ve AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri…

19 Mayıs’ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros

19 Mayıs 2025'te Marketler Açık mı?

19 Mayıs, Türkiye genelinde resmî tatil kapsamına giren önemli günlerden biridir. Kamu kurumları kapalı olurken, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi adına zincir marketler genellikle açık oluyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 19 Mayıs Pazartesi günü de açık olması bekleniyor. Çalışma saatlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

19 Mayıs’ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros

Hangi Market Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor?

🔹 A101

A101 mağazaları, haftanın 7 günü sabah 09.00'da açılıp akşam 21.00'e kadar hizmet veriyor.

19 Mayıs’ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros

🔹 BİM

BİM şubeleri, haftanın tüm günlerinde kesintisiz hizmet veriyor. 09.00 - 21.00 saatleri arasında mağazalarını halka açık tutuyor.

19 Mayıs’ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros

🔹 ŞOK

ŞOK marketler, 7/24 sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 21.00'e kadar müşterilere hizmet veriyor.

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