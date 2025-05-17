19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM, ŞOK, A101, Tarım Kredi, Migros
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kamu, kurum ve kuruluşları bu özel günde hizmet vermeyecek. Peki 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs tarihinde AVM'ler kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte çalışma saatleri ile ilgili merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:20