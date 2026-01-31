19 ilde sarı kodlu uyarı! Harita ikiye bölündü: İstanbul’da kış geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. 19 il için sarı kod yayımlandı. Bazı bölgelerde çok kuvvetli sağanak, doğuda ise don ve çığ riski bulunuyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı seyrediyor. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili oluyor. Birçok ilde kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle olumsuzluk riski bulunuyor.

ÜLKE GENELİ KUVVETLİ YAĞIŞ ALTINDA Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar kuvvetli görülüyor. Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de ise yer yer çok kuvvetli sağanak etkili oluyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve ani kar erimesine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

MARMARA'DA ALARM: FIRTINA VE YER YER KAR İstanbul ve Marmara için peş peşe uyarılar geldi. AKOM'un paylaştığı bilgilere göre kentte 31 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında fırtına ve kuvvetli sağanak etkili olacak. Bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların çarşambaya kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına inmesi öngörülürken Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebileceği tahmin ediliyor.

MGM KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA KARŞI UYARDI MGM'nin değerlendirmesine göre, 1 Şubat 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Kırklareli, Edirne'nin güneyi ve Çanakkale çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar, öğle saatlerinden sonra güney yönlere dönerek İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur ile Konya'nın kuzey ve batısında aynı şiddette fırtına şeklinde görülecek. Muğla genelinde ise rüzgarın yer yer 80 kilometreye ulaşacağı, bazı noktalarda ise 90 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi. Gün boyunca etkisini sürdürecek fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.