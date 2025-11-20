Viral Galeri Viral Liste 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?

19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?

19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu satışa çıktı. ŞOK'un hafta sonu fırsatları merak ediliyor. Yapı malzemelerinden ev tekstiline, elektronik ürünlerden kişisel bakıma kadar birçok ürün raflarda yerini aldı. Her hafta olduğu gibi gıda ve temizlik ürünleri de kampanya listesine eklendi. İşte haftanın öne çıkan ürünleri ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 09:56
19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?

ŞOK'un hafta sonu fırsat listesi belli oldu. Aktüel kampanyaları takip eden tüketiciler, bu haftanın kataloğunda yer alan indirimli ürünleri araştırıyor. Aktüel katalogda; yapı malzemeleri, ev tekstili, küçük ev aletleri, beyaz eşya, gıda ve temizlik ürünleri gibi geniş bir ürün grubu bulunuyor. Vatandaşlar indirimli ürünlere, 19-25 Kasım tarihleri arasında hem mağazalarda hem de ŞOK'un online satış platformunda erişebiliyor.

19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?

19-25 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOG

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 349 TL

Mis Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir 600 g: 169 TL

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 g: 429 TL

Doğuş Karadeniz Export 1000 g: 275 TL

Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin (291-320) 800 g: 129 TL

Anadolu Mutfağı Basmati Pirinç 1000 g: 64,90 TL

19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?

Piyale Pasta Kremasi Sade: 24,90 TL

Piyale Puding Çeşitleri (115-150 g): 21,90 TL

Pötibör Bisküvi/ Çifte Kavrulmuş/ Kakaolu 450 g: 54,90 TL

Ülker Bitter Damla Çikolata: 99 TL

Anadolu Mutfağı Hindistan Cevizi 50 g: 21.90 TL

Dr. Oetker Çikolatalı Sos 98 g: 36,90 TL

19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?

Dp Pamuk Sütü Şampuan 800 ml + 425 ml: 229 TL

Elseve Komple Direnç/ Mucizevi Yağ Şampuan 300 ml: 119 TL

Bebeland Kanallı Bebek Bezi Çeşitleri: 130 TL

Urban Care Coconut Acai Berry Milk Saç Bakım Sütü/ Saç Bakım Kremi 150 ml: 120 TL

Bingo Matik Beyazlar ve Renkliler 10 kg: 389 TL

Peros Klasik Yumuşatıcı Çeşitleri 5 L: 139 TL

Fairy Platinium Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu: 199 TL

19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?

Aprilla Şarjlı Hava Üfleyici: 999 TL

Aprilla 20V Akülü Vidalama Çantalı Set: 999 TL

Aprilla Darbeli Matkap: 749 TL

Aprilla Silikon Tabancası: 149 TL

SON DAKİKA