19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?

ŞOK'un hafta sonu fırsat listesi belli oldu. Aktüel kampanyaları takip eden tüketiciler, bu haftanın kataloğunda yer alan indirimli ürünleri araştırıyor. Aktüel katalogda; yapı malzemeleri, ev tekstili, küçük ev aletleri, beyaz eşya, gıda ve temizlik ürünleri gibi geniş bir ürün grubu bulunuyor. Vatandaşlar indirimli ürünlere, 19-25 Kasım tarihleri arasında hem mağazalarda hem de ŞOK'un online satış platformunda erişebiliyor.