18 ilde sarı kodlu uyarı! Harita ikiye bölündü: Bir yanda kar, diğer yanda sağanak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. 18 il için sarı kod yayımlandı. Bazı bölgelerde çok kuvvetli sağanak, doğuda ise don ve çığ riski bulunuyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı seyrediyor. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili oluyor. Birçok ilde kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle olumsuzluk riski bulunuyor.
ÜLKE GENELİ KUVVETLİ YAĞIŞ ALTINDA
Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar kuvvetli görülüyor. Antalya'nın doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de ise yer yer çok kuvvetli sağanak etkili oluyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve ani kar erimesine karşı tedbir çağrısı yapıldı.
DOĞU'DA KAR ETKİLİ: DON VE ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don etkisini artırıyor. Kuvvetli yağışlar bazı bölgelerde kar şeklinde görülürken, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor.
RÜZGAR SERT ESECEK
Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE
Hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyrederken, diğer bölgelerde normallerin üzerinde ölçülüyor.
18 İLDE SARI KODLU ALARM
MGM, cumartesi (bugün) için etkili olan kuvvetli sağanak, kar ve don riskine karşı 18 ilde alarm verdi. Sarı kodlu uyarı yapılan kentler arasında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Siirt, Batman, Şırnak ve Osmaniye yer aldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
İSTANBUL °C, 10°C
KIRKLARELİ °C, 8°C
KOCAELİ °C, 12°C
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
İZMİR °C, 17°C
MANİSA °C, 16°C
MUĞLA °C, 13°C
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Batı Akdenizde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
ANTALYA °C, 16°C
HATAY °C, 11°C
ISPARTA °C, 12°C
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Sivas ve Yozgat çevreleri ile bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
ESKİŞEHİR °C, 9°C
KONYA °C, 15°C
SİVAS °C, 5°C
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
DÜZCE °C, 12°C
SİNOP °C, 15°C
ZONGULDAK °C, 12°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
ARTVİN °C, 12°C
SAMSUN °C, 16°C
TRABZON °C, 19°C
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
KARS °C, -1°C
MALATYA °C, 6°C
VAN °C, 4°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.