18 ilde sarı kodlu uyarı! Harita ikiye bölündü: Bir yanda kar, diğer yanda sağanak

MGM, cumartesi (bugün) için etkili olan kuvvetli sağanak, kar ve don riskine karşı 18 ilde alarm verdi. Sarı kodlu uyarı yapılan kentler arasında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mersin, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Siirt, Batman, Şırnak ve Osmaniye yer aldı.

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması beklenin yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın Güney Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Batı Akdenizde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

ANTALYA °C, 16°C

HATAY °C, 11°C

ISPARTA °C, 12°C

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Sivas ve Yozgat çevreleri ile bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.