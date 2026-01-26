17,7 milyon emekliye 10.000 TL ek ödeme: 2026'da bayram ikramiyesi artıyor

ÖDEMELER HERKES İÇİN AYNI OLMAYACAK

Bayram ikramiyesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranlarına göre ödenecek. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlara 3 bin 750 TL, yüzde 50 paya sahip olanlara 2 bin 500 TL, yetimlere ise 1.250 TL ödeme yapılacak.