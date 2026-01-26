17,7 milyon emekliye 10.000 TL ek ödeme: 2026'da bayram ikramiyesi artıyor
Yaklaşık 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için yeni düzenleme gündemde. Halihazırda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, Ramazan ve Kurban bayramlarında 5'er bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Böylece emeklilerin bayram dönemlerinde alacağı toplam ikramiye 10 bin TL'ye ulaşacak.
Asgari ücret, emekli maaşları ve memur zamlarının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olası artışın bütçeye etkisine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemenin Ramazan ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.
2026 HEDEFİ: 5 BİN TL
2018 yılında uygulamaya alınan bayram ikramiyesi, 2025'te yüzde 33,33 oranında artırılarak 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Sabah Gezetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, 2026 yılı için hedeflenen rakam ise 5 bin TL. Ekonomi yönetimi, artışın kamu maliyesine yansımasını detaylı şekilde hesaplıyor.
YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Bakanlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Kabine gündemine gelmesi halinde teklif, Ramazan ayı içinde TBMM'ye sevk edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
BÜTÇEYE YÜK 150 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR
17,7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin maliyetinin 150 milyar TL'nin üzerine çıkacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 100 milyar TL'nin üzerinde ödeme yapılmıştı. Bu rakam 2024'te ise 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Bayram ikramiyesi; SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahiplerine ödenecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de ikramiyeden yararlanacak.