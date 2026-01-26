CANLI YAYIN
17,7 milyon emekliye 10.000 TL ek ödeme: 2026'da bayram ikramiyesi artıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yaklaşık 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için yeni düzenleme gündemde. Halihazırda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, Ramazan ve Kurban bayramlarında 5'er bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Böylece emeklilerin bayram dönemlerinde alacağı toplam ikramiye 10 bin TL'ye ulaşacak.

Asgari ücret, emekli maaşları ve memur zamlarının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olası artışın bütçeye etkisine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlemenin Ramazan ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.

2026 HEDEFİ: 5 BİN TL

2018 yılında uygulamaya alınan bayram ikramiyesi, 2025'te yüzde 33,33 oranında artırılarak 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Sabah Gezetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, 2026 yılı için hedeflenen rakam ise 5 bin TL. Ekonomi yönetimi, artışın kamu maliyesine yansımasını detaylı şekilde hesaplıyor.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Kabine gündemine gelmesi halinde teklif, Ramazan ayı içinde TBMM'ye sevk edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

BÜTÇEYE YÜK 150 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

17,7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin maliyetinin 150 milyar TL'nin üzerine çıkacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 100 milyar TL'nin üzerinde ödeme yapılmıştı. Bu rakam 2024'te ise 84,2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi; SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahiplerine ödenecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de ikramiyeden yararlanacak.

ÖDEMELER HERKES İÇİN AYNI OLMAYACAK

Bayram ikramiyesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranlarına göre ödenecek. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlara 3 bin 750 TL, yüzde 50 paya sahip olanlara 2 bin 500 TL, yetimlere ise 1.250 TL ödeme yapılacak.

ÇİFT MAAŞ ALANLAR TEK İKRAMİYE ALACAK

Birden fazla emekli maaşı bulunanlara iki ayrı ikramiye ödemesi yapılmayacak. En yüksek ödemeye imkân veren dosya üzerinden tek ikramiye yatırılacak. Örneğin hem kendi emekliliği hem de vefat eden eşinden maaş alan bir kişi, yüksek olan maaş üzerinden ikramiyeden faydalanacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bayram ikramiyeleri, emekli maaşlarının yatırıldığı banka hesapları üzerinden ödenecek. Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlarken, Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Önceki yıllar dikkate alındığında ilk ikramiyelerin 9-14 Mart tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Taslak ödeme takvimine göre Bağ-Kur emeklileri 9 Mart'ta, Emekli Sandığı emeklileri 10 Mart'ta ikramiyelerini alacak. SSK emeklileri ise ödeme günlerine göre 11, 12 ve 13 Mart tarihlerinde ikramiyelerine kavuşacak.

Kurban Bayramı'nın ise 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanması, ikramiyelerin de 18-23 Mayıs arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Emekli Grubu / Dönem Ödeme Tarihi / Aralığı
Ramazan Bayramı İkramiyesi (Genel) 9 – 14 Mart
Bağ-Kur Emeklileri 9 Mart
Emekli Sandığı Emeklileri 10 Mart
SSK Emeklileri (17-18-19 ödeme günü olanlar) 11 Mart
SSK Emeklileri (20-21-22 ödeme günü olanlar) 12 Mart
SSK Emeklileri (23-24-25-26 ödeme günü olanlar) 13 Mart
Kurban Bayramı İkramiyesi (Genel) 18 – 23 Mayıs
Kurban Bayramı Tarihleri 27 – 30 Mayıs
