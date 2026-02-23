17 milyon emekli bekliyor: Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? 5 bin TL senaryosu gündemde
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 17 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Geçen yıl 4 bin liraya yükseltilen ödeme için bu yıl yüzde 12,19 ile yüzde 35 arasında değişen artış senaryoları masada bulunurken, kesin tutarın toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor; ilk ödemenin ise 20-22 Mart'taki Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin odağında bayram ikramiyesi yer alıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemeleri bekliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 33 oranında artırılan bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl tutarın ne olacağı ise bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor.
FARKLI ARTIŞ ORANLARI MASADA
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, ikramiyeye yapılabilecek artış oranlarına ilişkin çeşitli senaryolar konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında aldığı yüzde 12,19'luk zam oranının esas alınması halinde bayram ikramiyesinin yaklaşık 4 bin 487 liraya çıkması bekleniyor. Bu durumda ödemenin 4 bin 500 liraya yuvarlanabileceği ifade ediliyor.
En düşük emekli aylığında uygulanan yüzde 18,47'lik artış oranı dikkate alındığında ise ikramiye tutarı yaklaşık 4 bin 738 liraya ulaşıyor.
Asgari ücretteki yüzde 27'lik artışın baz alınması halinde ödeme 5 bin 80 lira seviyesine çıkıyor.
Yüzde 25'lik bir artış senaryosunda ikramiye 5 bin lira olurken, yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 200 liraya, yüzde 35 artış halinde ise 5 bin 400 liraya yükselmesi söz konusu.
Kararın hangi oran üzerinden şekilleneceği, kabine toplantısının ardından netlik kazanacak.
ÖDEMELER MART VE MAYIS AYLARINDA YAPILACAK
Emekliler bu yıl da iki bayram öncesinde ikramiye alacak. Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. İlk ödemenin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimi ve kesin tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.