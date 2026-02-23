17 milyon emekli bekliyor: Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? 5 bin TL senaryosu gündemde

İkramiye uygulaması ilk kez 2018 yılında hayata geçirilmiş ve her bayram için 1.000 lira olarak belirlenmişti. Tutar 2021 yılında 1.100 liraya, 2023 yılında 2 bin liraya, 2024 yılında 3 bin liraya, 2025 yılında ise 4 bin liraya yükseltilmişti. Olası artışla birlikte yeni rakam, uygulamanın başladığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye çıkmış olacak.

KİMLER YARARLANACAK? Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Emekli ve maluller ödemeleri tam olarak alıyor. Vefat eden emeklilerin hak sahibi eş ve çocukları da ikramiyeden hisseleri oranında yararlanıyor. Ödeme, aylık bağlanma oranına göre paylaştırılıyor.

Örneğin, vefat eden bir emeklinin aylığını yalnızca eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise bayram ikramiyesi de bu oran üzerinden hesaplanıyor. Eşin yüzde 50, iki çocuğun ise yüzde 25'er hisseye sahip olduğu durumlarda ödeme aynı oranlarda dağıtılıyor.

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyeleri, aylık aldıkları banka hesaplarına yatırılıyor. Herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Sürece ilişkin tüm detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı resmi açıklamayla kesinleşecek.

İŞTE ARTIŞ SENARYOLARI Zam oranı (%) — Yeni ikramiye (TL) 🔴Yüzde 12.19 — 4.487

🔴Yüzde 18.47 — 4.739

🔴Yüzde 25.00 — 5.000

🔴Yüzde 27.00 — 5.080

🔴Yüzde 30.00 — 5.200

🔴Yüzde 35.00 — 5.400