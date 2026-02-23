CANLI YAYIN
17 milyon emekli bekliyor: Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? 5 bin TL senaryosu gündemde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 17 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Geçen yıl 4 bin liraya yükseltilen ödeme için bu yıl yüzde 12,19 ile yüzde 35 arasında değişen artış senaryoları masada bulunurken, kesin tutarın toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor; ilk ödemenin ise 20-22 Mart'taki Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin odağında bayram ikramiyesi yer alıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ödemeleri bekliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 33 oranında artırılan bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Bu yıl tutarın ne olacağı ise bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor.

FARKLI ARTIŞ ORANLARI MASADA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, ikramiyeye yapılabilecek artış oranlarına ilişkin çeşitli senaryolar konuşuluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında aldığı yüzde 12,19'luk zam oranının esas alınması halinde bayram ikramiyesinin yaklaşık 4 bin 487 liraya çıkması bekleniyor. Bu durumda ödemenin 4 bin 500 liraya yuvarlanabileceği ifade ediliyor.

En düşük emekli aylığında uygulanan yüzde 18,47'lik artış oranı dikkate alındığında ise ikramiye tutarı yaklaşık 4 bin 738 liraya ulaşıyor.

Asgari ücretteki yüzde 27'lik artışın baz alınması halinde ödeme 5 bin 80 lira seviyesine çıkıyor.

Yüzde 25'lik bir artış senaryosunda ikramiye 5 bin lira olurken, yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 200 liraya, yüzde 35 artış halinde ise 5 bin 400 liraya yükselmesi söz konusu.

Kararın hangi oran üzerinden şekilleneceği, kabine toplantısının ardından netlik kazanacak.

ÖDEMELER MART VE MAYIS AYLARINDA YAPILACAK

Emekliler bu yıl da iki bayram öncesinde ikramiye alacak. Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. İlk ödemenin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimi ve kesin tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

İkramiye uygulaması ilk kez 2018 yılında hayata geçirilmiş ve her bayram için 1.000 lira olarak belirlenmişti.

Tutar 2021 yılında 1.100 liraya, 2023 yılında 2 bin liraya, 2024 yılında 3 bin liraya, 2025 yılında ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

Olası artışla birlikte yeni rakam, uygulamanın başladığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye çıkmış olacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Emekli ve maluller ödemeleri tam olarak alıyor. Vefat eden emeklilerin hak sahibi eş ve çocukları da ikramiyeden hisseleri oranında yararlanıyor. Ödeme, aylık bağlanma oranına göre paylaştırılıyor.

Örneğin, vefat eden bir emeklinin aylığını yalnızca eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise bayram ikramiyesi de bu oran üzerinden hesaplanıyor. Eşin yüzde 50, iki çocuğun ise yüzde 25'er hisseye sahip olduğu durumlarda ödeme aynı oranlarda dağıtılıyor.

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyeleri, aylık aldıkları banka hesaplarına yatırılıyor. Herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Sürece ilişkin tüm detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı resmi açıklamayla kesinleşecek.

İŞTE ARTIŞ SENARYOLARI

Zam oranı (%) — Yeni ikramiye (TL)

🔴Yüzde 12.19 — 4.487
🔴Yüzde 18.47 — 4.739
🔴Yüzde 25.00 — 5.000
🔴Yüzde 27.00 — 5.080
🔴Yüzde 30.00 — 5.200
🔴Yüzde 35.00 — 5.400

