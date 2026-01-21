CANLI YAYIN
16 yaşında gelen veda... Acısı hâlâ ilk günkü gibi

Babasının kucağında, onu henüz 16 yaşındayken kaybedeceğinden habersizce gülümseyen bu küçük kızı tanıdınız mı? Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 35 yıl önce hayatını kaybeden babası Niyazi Altuğ ile birlikte çekilmiş bir karesini sosyal medyada paylaştı. Baba hasretini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun, fotoğrafa düştüğü "Çok özlüyorum seni" notu takipçilerini duygulandırdı.

Bir zamanlar babasının kucağında masum bir tebessümle poz veren o küçük kız, yıllar içinde büyüdü, Türkiye Güzeli oldu!

Ancak bu mutlu tablonun ardında, genç yaşta yaşanan büyük bir acı da vardı.

16 YAŞINDA GELEN BÜYÜK ACI

Pınar Altuğ, henüz 16 yaşındayken, hayatındaki en büyük dayanaklardan biri olan babası Niyazi Üçer Altuğ'u, geçirdiği trafik kazasında kaybetti. Genç yaşta yaşadığı bu derin kayıp, ünlü ismin hayatında silinmez izler bıraktı.

Babasına duyduğu özlemi sık sık dile getiren Altuğ, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM BABA"

Babasıyla yıllar önce çekilmiş nostaljik bir fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, kareye "Çok özlüyorum seni" notunu düşerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

1994 Türkiye Güzeli unvanını kazanarak bir gecede tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazındı.

Ünlü isim, kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile 15 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

2009'da kızları Su'ya kavuşan ünlü çift, ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

