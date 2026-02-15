16-22 Şubat TOKİ kura takvimi belli oldu: İşte hak sahibi olacak iller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşasını kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor. 16-22 Şubat 2026 haftasında Eskişehir'den Bursa'ya 11 ilde daha çekiliş yapılacak. Süreç TOKİ'nin ilan ettiği takvime göre ilerliyor.

"Ev Sahibi Türkiye" hedefiyle başlatılan Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni kura haftası başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde daha hak sahipleri belirlenecek.

29 ARALIK'TA BAŞLADI, 58 İLDE TAMAMLANDI Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projede kura süreci 29 Aralık'ta başladı. 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 ve Kocaeli'nde 10 bin 340 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

29 Aralık 2025-8 Şubat tarihleri arasında Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'nde kura çekimleri tamamlandı.

"ADIM ADIM İLERLİYORUZ" Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat haftasının kura takvimini paylaştı. Kurum, "Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor." ifadelerini kullandı.