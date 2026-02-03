150 binlik gardırop hizmeti: Ünlülerin yeni takıntısı oldu

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026

Ünlülerin kapalı kapılar ardında faydalandığı ve bugüne dek pek bilinmeyen "lüks düzen" hizmeti gün yüzüne çıktı. Yıldız isimlerin stil danışmanları ve profesyonel ekiplerle çalışarak gardıroplarını adeta baştan yarattığı bu sistemin maliyeti ise 50 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor.

Sanat dünyasında yeni bir trend daha gündemde; profesyonel dolap düzenleme...

Evini iç mimara, bahçesini bahçıvana emanet eden ünlü isimler, şimdi de gardıroplarını stilistlere teslim ediyor.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; aralarında Hande Erçel, kardeşi Gamze Erçel, oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey ile futbol dünyasından Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin bulunduğu birçok ünlü, elbise dolapları için profesyonel düzenleyicilerle anlaşmış durumda.

Dolap düzenleme hizmeti, eşyaların ya da dolabın büyüklüğüne göre 50 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen ücretlerle sunuluyor.