15 bin öğretmenin ataması yapıldı! MEB öğretmen ataması sonuç isim listesi e-Devlet

BAKANLIK ATAMA POLİTİKASINI YENİLİYOR

Öğretmen istihdamında planlama artık veriye dayanıyor. MEB, her yıl norm kadro durumlarını analiz ederek hangi branşta ne kadar öğretmen ihtiyacı olduğunu belirliyor. Bu çalışma kapsamında hem kadro planlaması hem de alan bazlı atama politikaları güncelleniyor. Böylece eğitimde sürdürülebilir istihdam hedefleniyor.