15 bin öğretmenin ataması yapıldı! MEB öğretmen ataması sonuç isim listesi e-Devlet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan 15 bin öğretmenin ataması için butona basarken 'Atanacak öğretmenlere görevlerinin kendilerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum.' mesajını verdi. İşte MEB öğretmen atama sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 24.11.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 16:24
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 34 bin 564 öğretmen bulunurken, bugün yapılan atamayla 15 bin kişi daha eğitim kadrolarına dahil edildi.

Adaylar, atama sonuçlarını E-Devlet üzerinden öğrendi.

15 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILDI
SONUÇ TAKİBİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Atama sürecine ilişkin tüm güncellemeler Bakanlık tarafından paylaşıldı.

E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

HANGİ BRANŞLARDA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?
BAKANLIK ATAMA POLİTİKASINI YENİLİYOR

Öğretmen istihdamında planlama artık veriye dayanıyor. MEB, her yıl norm kadro durumlarını analiz ederek hangi branşta ne kadar öğretmen ihtiyacı olduğunu belirliyor. Bu çalışma kapsamında hem kadro planlaması hem de alan bazlı atama politikaları güncelleniyor. Böylece eğitimde sürdürülebilir istihdam hedefleniyor.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Branş Kontenjan
Sınıf Öğretmenliği 4.378
Özel Eğitim Öğretmenliği 3.087
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.802
Okul Öncesi Öğretmenliği 1.321
İngilizce Öğretmenliği 757
SON 22 YILDA 821 BİN ÖĞRETMEN ATANDI

2003'ten bugüne resmi eğitim kurumlarına 821 bin 351 öğretmen atandı. Bugün yapılacak 15 bin kişilik atamayla bu sayı 836 bin 351'e yükselmiş olacak. Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yaklaşık yüzde 80'ine karşılık geliyor. Öğretmen arz-talep dengesi de düzenli analiz edilerek atama planlamalarına yön veriliyor.

