15 bin öğretmenin ataması yapıldı! MEB öğretmen ataması sonuç isim listesi e-Devlet
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan 15 bin öğretmenin ataması için butona basarken 'Atanacak öğretmenlere görevlerinin kendilerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum.' mesajını verdi. İşte MEB öğretmen atama sorgulama ekranı...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.11.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 16:24