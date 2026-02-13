13 Şubat akaryakıt tarifesi: Benzinde pompa fiyatları değişti! Motorin ve LPG’de son durum ne?

Benzine 12 Şubat gece yarısından itibaren 1,55 TL zam yapıldı. Büyükşehirlerde litre fiyatı 56-58 TL aralığına yükseldi. Motorin ve LPG'de de son haftalarda yapılan artışlar pompa fiyatlarına yansıdı.

Akaryakıt tarifesi 12 Şubat gece yarısı itibarıyla güncellendi. Benzine yapılan 1,55 TL'lik artış pompa fiyatlarına yansırken motorin ve LPG'de son haftalardaki fiyat hareketleri devam etti. Döviz kuru ve uluslararası petrol piyasasındaki değişimler, üç büyük şehirde litre satış bedellerini yeniden belirledi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel litre fiyatları…

AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ 12 Şubat gece yarısından itibaren geçerli olan 1,55 TL'lik artışla benzinin litre fiyatı üç büyük şehirde 56-58 TL bandına çıktı. Yapılan zam ve indirimlerin ardından akaryakıtta tabela değişti.

Yılın ilk haftalarında en hareketli kalem motorin oldu. Yılın başında 93 kuruşluk bir indirim uygulanırken, ardından (1,09 TL, 1 TL ve 1,43 TL) zamlar geldi. Küresel petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle motorinde beklenen 2,72 TL'lik artış, beklentilerin altında kalarak 4 Şubat'ta pompaya sadece 20 kuruş olarak yansıdı. Güncel durumda dizel yakıtın litre fiyatı, büyükşehirlerde ortalama 57-59 TL bandında işlem görmeye devam ediyor.

ÖTV düzenlemesinin ardından 3 Şubat itibarıyla otogaza 74 kuruşluk artış yansıtıldı. Son fiyatlarla LPG litre bedeli büyükşehirlerde yaklaşık 30 TL seviyesine çıktı.