1200 metre derinlikte büyük sır! Piramitlerin altında yeni yapılar tespit edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İtalyan bilim insanı Filippo Biondi'nin Khafre Projesi kapsamında yaptığı uydu radar taramaları, Giza Piramitleri'nin altında yüzlerce metre derine uzanan sütunlar, tüneller ve dev odalar olabileceğini öne sürdü.

Dünyanın en gizemli yapıları arasında yer alan Giza Piramitleri, bu kez tartışmalı bir bilimsel çalışmayla gündemde. İtalyan araştırmacı Filippo Biondi ve ekibinin yürüttüğü Khafre Projesi kapsamında yapılan radar taramaları, piramitlerin altında bugüne dek bilinmeyen devasa yapılar bulunabileceğini öne sürüyor.

PİRAMİTLERİN ALTINDA DEV BİR KOMPLEKS İDDİASI

Ekip, sentetik açıklıklı radar yani SAR teknolojisini kullandığını açıkladı. İtalya'nın Cosmo-SkyMed ve ABD merkezli Capella Space uydularından alınan 200'den fazla tarama incelendi.

İddialara göre yaklaşık 2 metre çapında sarmal sütunlar, 80 metre genişliğinde odalar ve 609 metre derine uzanan, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde yatay koridorlar tespit edildi. Bu yapıların Khufu, Khafre ve Menkaure piramitleri ile Sfenks'in altına kadar uzandığı öne sürülüyor.

PİRAMİTLERİN İŞLEVİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Resmi görüş, piramitlerin yaklaşık 4.500 yıl önce firavun mezarı olarak inşa edildiğini kabul ediyor. Ancak Biondi, radar verilerinin bu yapıların daha büyük bir sistemin üst kısmı olabileceğini düşündürdüğünü savunuyor.

Joe Rogan'ın podcast programında gündeme gelen açıklamalar, piramitlerin sadece görünen bölüm olabileceği yorumlarını güçlendirdi. Biondi ayrıca yapıların mezar dışında farklı bir amaca hizmet etmiş olabileceğini dile getirdi.

Bölgede tespit edildiği belirtilen tuz kalıntıları ise geçmişte deniz suyu baskınları yaşandığı ihtimalini gündeme taşıdı. Bu yorum, Giza'nın altında daha eski bir medeniyet bulunabileceği iddiasını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

İddialar büyük yankı uyandırsa da ana akım arkeoloji çevreleri temkinli yaklaşıyor. Eski Mısır Eski Eserler Bakanı Dr. Zahi Hawass, radar teknolojisinin bu kadar derine inmesinin mümkün olmadığını belirterek çalışmayı sert sözlerle eleştirdi.Biondi ise sistemin klasik yer radarlarından farklı olduğunu ve Musul Barajı ile Gran Sasso'da test edildiğini söylüyor.

