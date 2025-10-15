12 yıllık eğitim modelinde yeni dönem: Lise eğitimiyle ilgili hangi formüller masada? 2+2 ve 3+1 formülleri nedir? Eğitimci yazar A Haber’de değerlendirdi
12 yıllık zorunlu eğitimin yeniden düzenlenmesi gündemde yerini korurken, lise süresinin kısaltılması üzerine çalışmalar sürüyor. Lise eğitimi ile ilgili iki formül masada yer alıyor. Yeni sistemle ilgili nihai kararın, önümüzdeki günlerde yapılacak kabine toplantısında sunulacak taslağın ardından açıklanması bekleniyor. Peki yeni düzenleme nasıl işleyecek? Liselerde hangi formüller öne çıkıyor? Konuyu, A Haber'e konuk olan eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu değerlendirdi.
