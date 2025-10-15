Viral Galeri Viral Liste 12 yıllık eğitim modelinde yeni dönem: Lise eğitimiyle ilgili hangi formüller masada? 2+2 ve 3+1 formülleri nedir? Eğitimci yazar A Haber’de değerlendirdi

12 yıllık zorunlu eğitimin yeniden düzenlenmesi gündemde yerini korurken, lise süresinin kısaltılması üzerine çalışmalar sürüyor. Lise eğitimi ile ilgili iki formül masada yer alıyor. Yeni sistemle ilgili nihai kararın, önümüzdeki günlerde yapılacak kabine toplantısında sunulacak taslağın ardından açıklanması bekleniyor. Peki yeni düzenleme nasıl işleyecek? Liselerde hangi formüller öne çıkıyor? Konuyu, A Haber'e konuk olan eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 17:02
Uzun süredir tartışılan 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi yeniden gündemde. Lise eğitiminin süresine ve yapısına ilişkin kapsamlı bir değişikliğin hazırlıkları sürerken, iki formül üzerinde yoğunlaşılıyor. Peki lise eğitimi ile ilgili hangi formüller masada? 2+2 ve 3+1 formülleri nedir? İşte eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu tarafından A Haber canlı yayında yapılan o açıklamalar…

PLANLANAN YENİ TASARIDA DEĞİŞİKLİKLER NE YÖNDE?

Uzun süredir uygulanan 4+4+4 eğitim sistemi yeniden düzenleniyor. Yeni tasarıda özellikle üçüncü 4'lü kademede değişiklik yapılması planlanıyor. Eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu'na göre, ilk kademeye herhangi bir müdahale söz konusu değil, değişim daha çok ortaöğretim ve lise aşamasını kapsayacak. Bakanlık, hazırlanan ön çalışmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Yeni sistemin detaylarının bu sürecin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

12 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİM DEĞİŞİYOR MU? 3+1 Mİ, 2+2 FORMÜLÜ MÜ MASADA?
3+1 MODELİNDE NELER OLACAK?

Beledioğlu'na göre 3+1 modeli, lise eğitiminde esnek bir yapıyı öngörüyor. Bu modele göre öğrenciler, üç yılın sonunda diploma alarak eğitimlerini sonlandırabilecek ya da isterlerse bir yıl daha okuyarak öğrenimlerine devam edebilecek.

Eğitimci, açıklamanın devamında şu sözlere yer veriyor: "Tabii orada akıldaki soru şu: 3 yılda diploma alan öğrenciler, mesela böyle oldu ya bu üniversite sınavına nasıl girecek falan, işte bütün bunların soruları projenin kendi içerisinde karşımıza çıkacak."

2+2 FORMÜLÜ NEDİR?

Kamuoyunda en çok tartışılan formül ise 2+2 modeli. Bu sisteme göre öğrenciler, ilk iki yılın sonunda isterlerse diplomalarını alabilecek. Eğitimci-yazar 2+2 formülünü şu şekilde değerlendirdi:

"İsteyen öğrenciler 2 yılın sonunda diplomasını alıp ya ön lisans programları için üniversite giriş sınavı ile ilgili bir düzenleme de beraberinde gelebilir. Bakın gelir demiyoruz çünkü henüz daha taslak netleşmedi ve onlar 2 yıllık üniversitelerde ön lisans programları için üniversite sınavına girebilirler. Diğer 2 yılda ise, burası oldukça önemli, öğrenciler devam ediyorlar. Onlar da lisans programlarını tercih edecek öğrenciler yollarına devam edecekler.

Sanki bu bizim Batı ülkelerinde gördüğümüz o akademik liseler var gerek Amerika'da gerek gymnasium dedikleri Almanya'daki sistemde gördüğümüz daha üst liseler, tam öyle değil ama üst liseleri andıran bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

