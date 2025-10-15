12 yıllık eğitim modelinde yeni dönem: Lise eğitimiyle ilgili hangi formüller masada? 2+2 ve 3+1 formülleri nedir? Eğitimci yazar A Haber’de değerlendirdi

3+1 MODELİNDE NELER OLACAK?

Beledioğlu'na göre 3+1 modeli, lise eğitiminde esnek bir yapıyı öngörüyor. Bu modele göre öğrenciler, üç yılın sonunda diploma alarak eğitimlerini sonlandırabilecek ya da isterlerse bir yıl daha okuyarak öğrenimlerine devam edebilecek.

Eğitimci, açıklamanın devamında şu sözlere yer veriyor: "Tabii orada akıldaki soru şu: 3 yılda diploma alan öğrenciler, mesela böyle oldu ya bu üniversite sınavına nasıl girecek falan, işte bütün bunların soruları projenin kendi içerisinde karşımıza çıkacak."