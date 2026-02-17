11 saatten 15 saate! 2026 Dünya genelinde oruç süreleri belli oldu
19 Şubat 2026 için başkentler baz alınarak hesaplanan oruç süreleri açıklandı. Dünya İslam Birliği verilerine göre en uzun süre 14 saat 50 dakika ile Yeni Zelanda'da ölçülürken, Finlandiya 11 saat 53 dakika ile listenin en kısa süresine sahip oldu.
Ramazan öncesi dünya genelinde oruç süreleri merak konusu oldu. 19 Şubat 2026 tarihi için başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalar, ülkeler arasındaki dikkat çekici farkı ortaya koydu. Süreler saat ve dakika bazında açıklandı.
🌍 KUZEYDE GÜNLER UZUYOR, GÜNEYDE KISALIYOR
Kuzey yarım kürede kıştan bahara geçiş yaşanıyor. Bu nedenle Ramazan'ın ilk gününde ortalama 12-13 saat civarında olan oruç süresi, ay ilerledikçe artacak. Günlerin uzamasıyla birlikte iftar saati daha geç olacak.
Güney yarım kürede ise yaz mevsimi etkili. Şili, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi ülkelerde ilk gün sürelerin 14-15 saate kadar çıkması bekleniyor. Ancak ay boyunca günler kısalacağı için sürelerde düşüş görülecek.
⏳ İLK GÜN SÜRELERİ: ÜLKELERE GÖRE SAATLER
Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği verilerine göre başkentler baz alınarak yapılan hesaplamalarda ilk gün süreleri şöyle:
Finlandiya: 11 saat 53 dakika (en kısa süre)
İngiltere: 12 saat 8 dakika
Türkiye: 12 saat 23 dakika
İspanya: 12 saat 23 dakika
ABD: 12 saat 25 dakika
Japonya: 12 saat 27 dakika
Pakistan: 12 saat 30 dakika
Suudi Arabistan: 12 saat 42 dakika
Endonezya: 13 saat 28 dakika
Brezilya: 13 saat 47 dakika
Güney Afrika: 14 saat 13 dakika
Yeni Zelanda: 14 saat 50 dakika
Yeni Zelanda, ilk gün en uzun oruç süresinin görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.
📅 TAKVİM KAYMASI: 2030'DA ÇİFTE RAMAZAN
Hicri takvim her yıl miladi takvime göre 10-12 gün geri geliyor. Bu nedenle 2030 yılında Ramazan iki kez yaşanacak.
İlk başlangıç: 5 Ocak 2030
İkinci başlangıç: 26 Aralık 2030
Bu durum, takvimin doğal döngüsünün bir sonucu olarak görülüyor.