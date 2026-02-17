11 saatten 15 saate! 2026 Dünya genelinde oruç süreleri belli oldu

Ramazan öncesi dünya genelinde oruç süreleri merak konusu oldu. 19 Şubat 2026 tarihi için başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalar, ülkeler arasındaki dikkat çekici farkı ortaya koydu. Süreler saat ve dakika bazında açıklandı.

Kuzey yarım kürede kıştan bahara geçiş yaşanıyor. Bu nedenle Ramazan'ın ilk gününde ortalama 12-13 saat civarında olan oruç süresi, ay ilerledikçe artacak. Günlerin uzamasıyla birlikte iftar saati daha geç olacak.

Güney yarım kürede ise yaz mevsimi etkili. Şili, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi ülkelerde ilk gün sürelerin 14-15 saate kadar çıkması bekleniyor. Ancak ay boyunca günler kısalacağı için sürelerde düşüş görülecek.

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği verilerine göre başkentler baz alınarak yapılan hesaplamalarda ilk gün süreleri şöyle:

📅 TAKVİM KAYMASI: 2030'DA ÇİFTE RAMAZAN

Hicri takvim her yıl miladi takvime göre 10-12 gün geri geliyor. Bu nedenle 2030 yılında Ramazan iki kez yaşanacak.

İlk başlangıç: 5 Ocak 2030

İkinci başlangıç: 26 Aralık 2030

Bu durum, takvimin doğal döngüsünün bir sonucu olarak görülüyor.