11 saatten 15 saate! 2026 Dünya genelinde oruç süreleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi

19 Şubat 2026 için başkentler baz alınarak hesaplanan oruç süreleri açıklandı. Dünya İslam Birliği verilerine göre en uzun süre 14 saat 50 dakika ile Yeni Zelanda'da ölçülürken, Finlandiya 11 saat 53 dakika ile listenin en kısa süresine sahip oldu.

Ramazan öncesi dünya genelinde oruç süreleri merak konusu oldu. 19 Şubat 2026 tarihi için başkentler esas alınarak yapılan hesaplamalar, ülkeler arasındaki dikkat çekici farkı ortaya koydu. Süreler saat ve dakika bazında açıklandı.

🌍 KUZEYDE GÜNLER UZUYOR, GÜNEYDE KISALIYOR

Kuzey yarım kürede kıştan bahara geçiş yaşanıyor. Bu nedenle Ramazan'ın ilk gününde ortalama 12-13 saat civarında olan oruç süresi, ay ilerledikçe artacak. Günlerin uzamasıyla birlikte iftar saati daha geç olacak.

Güney yarım kürede ise yaz mevsimi etkili. Şili, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi ülkelerde ilk gün sürelerin 14-15 saate kadar çıkması bekleniyor. Ancak ay boyunca günler kısalacağı için sürelerde düşüş görülecek.

⏳ İLK GÜN SÜRELERİ: ÜLKELERE GÖRE SAATLER

Suudi Arabistan merkezli Dünya İslam Birliği verilerine göre başkentler baz alınarak yapılan hesaplamalarda ilk gün süreleri şöyle:

Finlandiya: 11 saat 53 dakika (en kısa süre)

İngiltere: 12 saat 8 dakika

Türkiye: 12 saat 23 dakika

İspanya: 12 saat 23 dakika

ABD: 12 saat 25 dakika

Japonya: 12 saat 27 dakika

Pakistan: 12 saat 30 dakika

Suudi Arabistan: 12 saat 42 dakika

Endonezya: 13 saat 28 dakika

Brezilya: 13 saat 47 dakika

Güney Afrika: 14 saat 13 dakika

Yeni Zelanda: 14 saat 50 dakika

Yeni Zelanda, ilk gün en uzun oruç süresinin görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

📅 TAKVİM KAYMASI: 2030'DA ÇİFTE RAMAZAN

Hicri takvim her yıl miladi takvime göre 10-12 gün geri geliyor. Bu nedenle 2030 yılında Ramazan iki kez yaşanacak.

İlk başlangıç: 5 Ocak 2030

İkinci başlangıç: 26 Aralık 2030

Bu durum, takvimin doğal döngüsünün bir sonucu olarak görülüyor.

🌅 AY SONUNDA REKOR KUZEYDEN

Ramazan'ın muhtemel son günü olan 19 Mart'ta tablo değişecek. En uzun oruç İzlanda'nın başkenti Reykjavik ile Grönland'ın Nuuk kentinde tutulacak. Bu iki şehirde süre 15 saat 3 dakikaya ulaşacak.

Ramazan'ın başlangıcında 15 saat 22 dakika ile en uzun sürenin görüldüğü Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde ise ay sonunda süre yaklaşık iki saat azalarak 13 saat 46 dakikaya düşecek.

📊 AYNI AY, FARKLI SÜRELER

Ortaya çıkan veriler, coğrafyanın ibadet süresini doğrudan etkilediğini bir kez daha gösterdi. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan Müslümanlar aynı ayda oruç tutacak, ancak gün uzunluğu nedeniyle farklı sürelerde iftar yapacak.

