11 Kasım ne günü? Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nedir, nasıl yapılır? gelecegenefes.gov.tr

Türkiye genelinde çevre bilincini güçlendirmek ve ülkeyi daha yeşil bir geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes' projesi, bu yıl da aynı coşkuyla sürüyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek fidan dikim etkinlikleri öncesinde, vatandaşlar fidan sahiplenme kampanyasına katılmaya davet ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:26
Türkiye, doğaya nefes aldıracak dev çevre seferberliğini bu yıl da kararlılıkla sürdürüyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen "Geleceğe Nefes" projesi, iklim değişikliğiyle mücadele, orman varlığının artırılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefiyle ülke genelinde büyük bir katılımla devam ediyor. Her yıl milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu proje, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyor.

81 İLDE AYNI ANDA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞACAK

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek fidan dikim etkinlikleri öncesinde, vatandaşlar fidan sahiplenme kampanyasına katılmaya davet ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinliklerle hem çevre bilinci artırılacak hem de doğanın sürdürülebilirliği konusunda farkındalık oluşturulacak.

FİDAN SAHİPLENME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

"Geleceğe Nefes" kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, birkaç basit adımda fidan sahiplenebiliyor. Bunun için gelecegenefes.gov.tr adresine girilerek isim, soyisim, e-posta ve ikamet bilgileri dolduruluyor. Ardından sahiplenilmek istenen fidan sayısı seçiliyor ve işlem tamamlanıyor.

Her katılımcıya adına düzenlenen dijital sertifika veriliyor. Ayrıca, sahiplenilen fidanların dikileceği bölgeler proje sitesindeki "Sahiplenme Haritası" üzerinden takip edilebiliyor. Böylece vatandaşlar, bağışladıkları fidanların Türkiye'nin hangi bölgesinde toprakla buluştuğunu görebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE KATILIM MÜMKÜN

Fidan sahiplenmek isteyenler için bir diğer kolay yöntem de e-Devlet Kapısı. "OGM Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)" hizmeti üzerinden giriş yapılarak dakikalar içinde sahiplenme işlemi tamamlanabiliyor. Tıpkı web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde olduğu gibi, burada da her katılımcıya özel bir dijital sertifika hazırlanıyor.

