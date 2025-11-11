11 Kasım ne günü? Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nedir, nasıl yapılır? gelecegenefes.gov.tr

E-DEVLET ÜZERİNDEN DE KATILIM MÜMKÜN

Fidan sahiplenmek isteyenler için bir diğer kolay yöntem de e-Devlet Kapısı. "OGM Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)" hizmeti üzerinden giriş yapılarak dakikalar içinde sahiplenme işlemi tamamlanabiliyor. Tıpkı web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde olduğu gibi, burada da her katılımcıya özel bir dijital sertifika hazırlanıyor.