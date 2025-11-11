11 Kasım ne günü? Geleceğe Nefes fidan sahiplenme nedir, nasıl yapılır? gelecegenefes.gov.tr
Türkiye genelinde çevre bilincini güçlendirmek ve ülkeyi daha yeşil bir geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirilen 'Geleceğe Nefes' projesi, bu yıl da aynı coşkuyla sürüyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek fidan dikim etkinlikleri öncesinde, vatandaşlar fidan sahiplenme kampanyasına katılmaya davet ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 06:26