100 yıl yaşamanın sırrı güncellendi! Sadece yemek yetmiyor: Mavi Bölge nedir, nerede?
Yıllardır insanların sağlıklı ve uzun yaşadığı yerleri anlatmak için kullanılan "mavi bölgeler" kavramı artık daha net bir bilimsel çerçeveye kavuştu. Uluslararası bir araştırma ekibi, bu terimin hangi koşullarda kullanılacağını belirleyen yeni kriterler geliştirdi. Böylece uzun ömür araştırmalarında uzun süredir devam eden tartışmaların da yönü değişmeye başladı.
MAVİ BÖLGE NEDİR?
"Mavi bölge" (Blue Zone), dünyada insanların kronik hastalıklardan uzak, aktif ve sağlıklı bir şekilde çok uzun yaşadığı coğrafi bölgeleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar sadece uzun yaşamaz; aynı zamanda ileri yaşlarda da hareketli ve sosyal bir yaşam sürer.
Araştırmalar, bu topluluklarda 100 yaşını aşan bireylerin oranının dünya ortalamasından çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre mavi bölgelerde yaşayan insanların bazı ortak yaşam alışkanlıkları bulunuyor.
Bu yaşam tarzının öne çıkan özellikleri:
- Bitki ağırlıklı beslenme
- Günlük hayatın parçası olan doğal hareket
- Güçlü aile ve sosyal bağlar
- Stresin düşük olduğu bir yaşam düzeni
- Hayata anlam veren bir amaç duygusu
MAVİ BÖLGELER İÇİN YENİ BİLİMSEL KRİTERLER
Uzun yıllardır kullanılan bu kavram artık daha net bilimsel ölçütlerle tanımlanıyor. Araştırmacılar, bir bölgenin mavi bölge sayılması için iki temel kriterin aynı anda karşılanması gerektiğini belirtiyor.
|Kriter
|Açıklama
|Uzun yaşam oranı
|70 yaşından sonra insanların alışılmadık derecede uzun yaşamaları
|100 yaş ihtimali
|70 yaşına ulaşan bireylerin 100 yaşına ulaşma olasılığının yüksek olması
Bilim insanlarına göre bu iki kriter, bir toplumun gerçekten olağanüstü bir yaşam süresine sahip olup olmadığını ortaya koyuyor.
DÜNYADAKİ EN BİLİNEN MAVİ BÖLGELER
Araştırmalarda uzun yaşamın yoğunlaştığı bazı bölgeler özellikle dikkat çekiyor.
Okinawa (Japonya): Dünyanın en uzun yaşayan kadın nüfuslarından birine sahip.
Sardinya – Ogliastra Bölgesi (İtalya): 100 yaş üzeri erkek nüfusunun yoğun olduğu yerlerden biri.
Ikaria (Yunanistan): Düşük demans ve orta yaş ölüm oranlarıyla biliniyor.
Nicoya Yarımadası (Kosta Rika): Güçlü kemik yapısı ve uzun yaşam oranıyla dikkat çekiyor.
Loma Linda (ABD): Vejetaryen yaşam tarzı ve güçlü topluluk bağlarıyla öne çıkıyor.
UZUN YAŞAMIN SIRRI BU BÖLGELERDE Mİ?
Mavi bölgeler uzun yıllardır insanların dikkatini çekiyor. Çünkü bu topluluklar, sağlıklı yaşlanma konusunda önemli ipuçları sunuyor. Bilim insanları bu bölgeleri incelerken şu sorulara yanıt arıyor:
- İnsanlar bazı bölgelerde neden daha uzun yaşıyor?
- Beslenme alışkanlıkları yaşam süresini nasıl etkiliyor?
- Sosyal bağların sağlık üzerindeki rolü ne kadar güçlü?