100 yıl yaşamanın sırrı güncellendi! Sadece yemek yetmiyor: Mavi Bölge nedir, nerede?

Yıllardır insanların sağlıklı ve uzun yaşadığı yerleri anlatmak için kullanılan "mavi bölgeler" kavramı artık daha net bir bilimsel çerçeveye kavuştu. Uluslararası bir araştırma ekibi, bu terimin hangi koşullarda kullanılacağını belirleyen yeni kriterler geliştirdi. Böylece uzun ömür araştırmalarında uzun süredir devam eden tartışmaların da yönü değişmeye başladı.

MAVİ BÖLGE NEDİR?

"Mavi bölge" (Blue Zone), dünyada insanların kronik hastalıklardan uzak, aktif ve sağlıklı bir şekilde çok uzun yaşadığı coğrafi bölgeleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu bölgelerde yaşayan insanlar sadece uzun yaşamaz; aynı zamanda ileri yaşlarda da hareketli ve sosyal bir yaşam sürer.

Araştırmalar, bu topluluklarda 100 yaşını aşan bireylerin oranının dünya ortalamasından çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre mavi bölgelerde yaşayan insanların bazı ortak yaşam alışkanlıkları bulunuyor.

Bu yaşam tarzının öne çıkan özellikleri: