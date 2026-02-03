100 milyar TL destek paketi devrede: Kimler yararlanacak? 6 ay ödemesiz, 36 ay vade imkanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayine yönelik 100 milyar liralık finansman destek paketinin devreye alındığını açıkladı. Paket kapsamında firmalara 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli ve işletme başına 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi sağlanacak. Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de A Haber canlı yayınında paketin kapsamı ve uygulama detaylarını anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından imalat sanayiine yönelik kapsamlı bir finansman destek paketinin hayata geçirildiğini açıkladı. Toplam büyüklüğü 100 milyar lirayı bulan paketle, üretim yapan firmalara uygun koşullarda kredi imkânı sağlanması hedefleniyor. İMALAT SANAYİ'NDEKİ İŞLETMELERE KREDİ DESTEĞİ

Açıklanan destek kapsamında işletmelere, 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vadeli kredi kullandırılacak. İşletme başına sağlanabilecek finansman tutarı ise 50 milyon liraya kadar çıkabilecek.

AMAÇ: ÜRETİMİN VE İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLMESİ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında paketin ayrıntılarını değerlendirdi. Zengin, söz konusu desteğin temel amacının imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansmana daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bununla birlikte paketin, firmaların üretim kapasitelerini koruması ve mevcut istihdamın devamlılığını sağlamayı da hedeflediğini vurguladı.

Zengin'e göre, küresel ekonomik dalgalanmalar, savaşlar ve sektörel sorunlar nedeniyle zorlanan işletmeler için bu paket önemli bir nefes alma alanı oluşturacak. Özellikle istihdamın korunmasının paketin merkezinde yer alması dikkat çekiyor.