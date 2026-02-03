CANLI YAYIN
100 milyar TL destek paketi devrede: Kimler yararlanacak? 6 ay ödemesiz, 36 ay vade imkanı

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayine yönelik 100 milyar liralık finansman destek paketinin devreye alındığını açıkladı. Paket kapsamında firmalara 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli ve işletme başına 50 milyon liraya kadar uygun koşullu kredi sağlanacak. Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin de A Haber canlı yayınında paketin kapsamı ve uygulama detaylarını anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından imalat sanayiine yönelik kapsamlı bir finansman destek paketinin hayata geçirildiğini açıkladı. Toplam büyüklüğü 100 milyar lirayı bulan paketle, üretim yapan firmalara uygun koşullarda kredi imkânı sağlanması hedefleniyor.

İMALAT SANAYİ'NDEKİ İŞLETMELERE KREDİ DESTEĞİ
Açıklanan destek kapsamında işletmelere, 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vadeli kredi kullandırılacak. İşletme başına sağlanabilecek finansman tutarı ise 50 milyon liraya kadar çıkabilecek.

AMAÇ: ÜRETİMİN VE İSTİHDAMIN SÜRDÜRÜLMESİ

Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında paketin ayrıntılarını değerlendirdi. Zengin, söz konusu desteğin temel amacının imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansmana daha düşük maliyetle ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bununla birlikte paketin, firmaların üretim kapasitelerini koruması ve mevcut istihdamın devamlılığını sağlamayı da hedeflediğini vurguladı.

Zengin'e göre, küresel ekonomik dalgalanmalar, savaşlar ve sektörel sorunlar nedeniyle zorlanan işletmeler için bu paket önemli bir nefes alma alanı oluşturacak. Özellikle istihdamın korunmasının paketin merkezinde yer alması dikkat çekiyor.

HANGİ SEKTÖRLER YARARLANACAK?

Destek paketinin imalat sektörünü kapsadığı ifade edilirken, hangi alt sektörlerin bu kapsamda yer alacağına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Daha önce tekstil, deri, mobilya ve bilişim gibi alanlarda uygulamaya alınan destek programlarına dikkat çeken Zengin, benzer bir çerçevenin bu paket için de söz konusu olabileceğini söyledi.

Toplam 100 milyar liralık bütçeyle devreye alınan pakette, çalışan sayısına bağlı olarak kademeli bir destek yapısının uygulanması öngörülüyor. Bu doğrultuda işletmelerin istihdam yoğunluğu, sağlanacak kredi tutarının belirlenmesinde etkili olacak.

KOSGEB VE KEFALET MEKANİZMALARI ÖNE ÇIKIYOR

Pakette KOSGEB'in önemli bir rol üstleneceği belirtiliyor. İstihdamını koruyan işletmelere KOSGEB aracılığıyla 10 puanlık finansman indirimi sağlanması planlanıyor. Bu indirimin, kredi maliyetlerini ciddi ölçüde düşürmesi bekleniyor. Ayrıca esnaf kefalet kooperatifleri gibi kefalet sistemlerinin de sürece dahil olacağı ifade ediliyor.

"KOBİ'LER İÇİN CAN SUYU NİTELİĞİNDE"

Tarkan Zengin, iş dünyasının uzun süredir finansmana erişimde yaşadığı sıkıntıları dile getirdiğini hatırlatarak, bu paketin söz konusu taleplere doğrudan bir karşılık niteliği taşıdığını söyledi. Destek mekanizmasının istihdamla ilişkilendirilmesinin de ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Zengin, paketin özellikle KOBİ'ler için "can suyu" olacağını ifade etti.

Yeni finansman desteğinin ayrıntılarının, yapılacak resmi açıklamalarla birlikte netleşmesi bekleniyor. Ancak mevcut haliyle paket, imalat sektöründe üretimin devamı ve istihdamın korunması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

