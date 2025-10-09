10 Ekim Cuma hutbesi konusu nedir? Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni oku-indir

CENÂB-I HAKK'IN NAZARGÂHI: KALP

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün ashabına helaller ve haramlarla alakalı birtakım şeyleri anlattıktan sonra şu uyarıda bulundu: "Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bedenin tamamı iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! İşte o et parçası, kalptir."

Aziz Müminler!

Kalp; Cenâb-ı Hakk'ın nazargâhıdır. İman ve takvanın, irfan ve hikmetin mekânıdır. Nezaket ve zarafetin membaı, ilâhî aşkın ve muhabbetin mihenk noktasıdır. Kalp; sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik ve kötülüğün, hâsılı bütün duyguların merkezidir.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsan, Allah ve Resûlüne gönülden inanıp Cenâb-ı Hakk'ın zikrini kalbine yerleştirdiği zaman gerçek huzuru elde eder. Nitekim hutbemize başlarken okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz, "Doğru yolda olanlar, iman edip Allah'ı zikrederek kalplerini huzura erdirenlerdir. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur" buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen, öğrenen, öğreten, onun rahmet yüklü mesajlarını hayatının her anına ve her alanına aktaran kişinin kalbi, ilahi tecelliye mazhar olur. Kul, kalbini fani olandan kurtarıp baki olana bağladığında, İslam'ın hakikatleriyle cilalayıp tövbe ve istiğfar ile günahlardan arındırdığında dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşır. Cenâb-ı Mevlâ, "Mahşer günü, insana ne mal ne de evlât fayda verir. Ancak Allah'a kalb-i selîm ile gelenler o günde fayda bulur" buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir.