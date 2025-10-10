Viral Galeri Viral Liste 1 portakal kadar C vitamini içeriyor! Bağışıklığı uçuran vitamin bombası

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığını güçlendirmek isteyenler, doğal yöntemlere yönelmeye başladı. Bu dönemde özellikle C vitamini açısından portakaldan daha zengin bir meyve öne çıkıyor. Kış aylarında reçel, marmelat ve bitki çayı olarak sofralarda yerini alan bu doğal ürün, soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu etkisiyle dikkat çekiyor. İşte şifa kaynağı mucizevi besin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:12
Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığı düşük kişiler hastalıklardan korunmanın yollarını aramaya başladı. Tam bu noktada doğanın sunduğu mucizevi besinlerden biri olan kuşburnu devreye giriyor.

Erzincan'da vatandaşlar, hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnular için kolları sıvadı. Zorlu arazilerden ve dikenli dallar arasından tek tek toplanan kuşburnu, uzun ve zahmetli işlemlerden sonra sofralara ulaşıyor.

Toplanan kuşburnular önce temizlenip suyla kaynatılıyor, ardından ezilerek kevgirden geçiriliyor. Son aşamada bir miktar şekerle tekrar pişirilen kuşburnu, marmelat ve reçel olarak kavanozlara dolduruluyor.

Kış aylarında çay olarak da tüketilen kuşburnu, soğuk algınlığı ve gribe karşı doğal bir koruyucu olarak öne çıkıyor.

C Vitamini Deposu:
100 gram kuşburnu, yaklaşık olarak bir portakaldaki kadar C vitamini içerir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirir ve soğuk algınlığı ile gribe karşı koruyucu olur.

Antioksidan Etki:
Kuşburnu, serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir. Bu sayede hücreleri korur ve yaşlanmayı yavaşlatır.

Bağışıklık Sistemini Destekler:
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

