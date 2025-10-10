1 portakal kadar C vitamini içeriyor! Bağışıklığı uçuran vitamin bombası
Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığını güçlendirmek isteyenler, doğal yöntemlere yönelmeye başladı. Bu dönemde özellikle C vitamini açısından portakaldan daha zengin bir meyve öne çıkıyor. Kış aylarında reçel, marmelat ve bitki çayı olarak sofralarda yerini alan bu doğal ürün, soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu etkisiyle dikkat çekiyor. İşte şifa kaynağı mucizevi besin...
Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 11:16