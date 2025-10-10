1 portakal kadar C vitamini içeriyor! Bağışıklığı uçuran vitamin bombası

C Vitamini Deposu:

100 gram kuşburnu, yaklaşık olarak bir portakaldaki kadar C vitamini içerir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirir ve soğuk algınlığı ile gribe karşı koruyucu olur.

Antioksidan Etki:

Kuşburnu, serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içerir. Bu sayede hücreleri korur ve yaşlanmayı yavaşlatır.

Bağışıklık Sistemini Destekler:

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.