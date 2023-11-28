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Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi! A Haber kar altında köy yaşamını görüntüledi

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 13:23
Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan köylerde çetin geçen kış günleri de başlamış oluyor. A haber ekipleri Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Eğirmez Köyü’ne misafir oldu. Köyde yaşayan vatandaşların bir gününe tanıklık etti. İşte o anlar…
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Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi!
Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi!
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