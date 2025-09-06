06 Eylül 2025, Cumartesi

Zorkun Yayla’sının renkli misafiri Türk semenderi

Zorkun Yayla’sının renkli misafiri Türk semenderi

Giriş: 06.09.2025 14:21
Amanos Dağları’nın eteklerinde bulunan Zorkun Yaylasında yürüyüşe çıkan doğa severler nesli tükenme tehlikesinde bulunan sarı benekli Türk semenderi ile karşılaştılar. Cep telefonu kamerasına yansıyan Türk semenderi, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin en dikkat çeken canlılarından biri oldu. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) "Nesli tükenme tehlikesi altındaki türler" listesinde yer alan sarı benekli Türk semenderi, sadece Amanos Dağları ve çevresinde görülebiliyor. Gece aktif olan ve nemli bölgelerde yaşam süren semender, parlak sarı benekleriyle dikkat çekiyor.
