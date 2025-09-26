26 Eylül 2025, Cuma
Zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı! Alparslan 4, Melisa 2 yaşındaydı
İstanbul'da, 4 yaşındaki Alparslan Birkent ve 2 yaşındaki kız kardeşi Melisa yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetti. Soruşturma sürerken iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı. A Haber muhabiri Erşan Karaca detayları aktardı.