Zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı! Alparslan 4, Melisa 2 yaşındaydı

Giriş: 26.09.2025 15:15
İstanbul'da, 4 yaşındaki Alparslan Birkent ve 2 yaşındaki kız kardeşi Melisa yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetti. Soruşturma sürerken iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı. A Haber muhabiri Erşan Karaca detayları aktardı.
