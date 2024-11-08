Zafer sarhoşu taraftar ehliyeti kaptırdı: Sorun değil Galatasaray her şeyden önemli

Tekirdağ Çorlu’da polis uygulamasında alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı aldığı 3-2'lik galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden sürücü, yediği cezaya rağmen keyifli olduğunu ifade etti. Alkollü mekandan döndüğünü ifade eden sürücü Güner, "Galatasaray’ımız önemli bir galibiyet aldı. Avrupa’nın devlerine kök söktürüyor. Alkollü yakalandık, ehliyeti kaptırdık, ceza yedik ama yine çok mutluyum. Galatasaray’ım her şeyim" dedi.

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