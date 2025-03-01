Yüzüne kezzap atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: "Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor"

Avcılar'da 60 yaşındaki Şaban Kement’in yüzüne kezzap attığı talihsiz kadın yaşadığı dehşeti anlattı. İki gözünü birden kaybeden Şengül Selük, "Pusuda bekleyen adam yüzüme aniden bir şey atınca dünyam başıma yıkıldı. O an gözlerim kapandı. O adam olduğuna eminim çünkü bende gözü vardı. Ben ona yüz vermedim, kendisi babam yaşında. Dünyam başıma yıkıldı. Gözlerim görmüyor. Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor" dedi.

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