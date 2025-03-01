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Yüzüne kezzap atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor

Yüzüne kezzap atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: "Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 17:40
Avcılar'da 60 yaşındaki Şaban Kement’in yüzüne kezzap attığı talihsiz kadın yaşadığı dehşeti anlattı. İki gözünü birden kaybeden Şengül Selük, "Pusuda bekleyen adam yüzüme aniden bir şey atınca dünyam başıma yıkıldı. O an gözlerim kapandı. O adam olduğuna eminim çünkü bende gözü vardı. Ben ona yüz vermedim, kendisi babam yaşında. Dünyam başıma yıkıldı. Gözlerim görmüyor. Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor" dedi.
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Yüzüne kezzap atılan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor
Yüzüne kezzap atılan kadın: Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor
Yüzüne kezzap atılan kadın: "Ağlıyorum, gözlerimden kan geliyor"
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