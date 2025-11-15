Yurdun dört bir yanından yaban hayatının unutulmaz anları kamerada

Türkiye'nin zengin yaban hayatı, Uludağ'dan Hakkari'ye, Çankırı'dan Kocaeli'ye uzanan coğrafyada birbirinden özel anlarla kendini gösterdi. Fotokapanların kaydettiği av peşindeki çakallar, yavrularını doyurma telaşındaki anne ayı, bir vatandaşın ölümsüzleştirdiği "ormanın hayaleti" vaşak ve şefkat gördükleri kapıyı uğrak noktası haline getiren tilkiler, doğanın vahşi ve bir o kadar da dokunaklı yüzünü gözler önüne serdi.

