06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yüksekova’da cadde ortasında yumruklu kavga
Yüksekova’da cadde ortasında yumruklu kavga

Yüksekova’da cadde ortasında yumruklu kavga

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2025 19:03
Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin işlek noktalarından biri olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bulunan Zagros İş Merkezi yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı Kültür Sanat Sokağı'nda başlayan kavga kısa sürede Cengiz Topel Caddesi'ne sıçradı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki grup süratle birbirinden ayrılarak dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüksekova’da cadde ortasında yumruklu kavga
Çevreyi kirleten firmalara ceza yağdı
Çevreyi kirleten firmalara ceza yağdı
Siirt’te 203 ton kırmızı mercimek çiftçilere dağıtıldı
Siirt'te 203 ton kırmızı mercimek çiftçilere dağıtıldı
Motosikletli sürücü kadına böyle çarptı
Motosikletli sürücü kadına böyle çarptı
İzmir’de çöp çilesi: Vatandaşın çilesi isyan ettirdi
İzmir’de çöp çilesi: Vatandaşın çilesi isyan ettirdi
Tır virajı alamayıp devrildi: Sürücü ağır yaralı
Tır virajı alamayıp devrildi: Sürücü ağır yaralı
Su krizine belediye binası önünde duş alarak tepki gösterdi
Su krizine belediye binası önünde duş alarak tepki gösterdi
Yüksekova’da cadde ortasında yumruklu kavga
Yüksekova’da cadde ortasında yumruklu kavga
LGS ne zaman? Tarih belli oldu
LGS ne zaman? Tarih belli oldu
Noterler artık hafta sonu da açık olacak
Noterler artık hafta sonu da açık olacak
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor!
Altın rezervi keşfedildi! A Haber görüntüledi
Altın rezervi keşfedildi! A Haber görüntüledi
İstinat duvarı yıkıldı! A Haber olay yerinde
İstinat duvarı yıkıldı! A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster