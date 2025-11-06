Yüksekova’da cadde ortasında yumruklu kavga

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin işlek noktalarından biri olan Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bulunan Zagros İş Merkezi yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı Kültür Sanat Sokağı'nda başlayan kavga kısa sürede Cengiz Topel Caddesi'ne sıçradı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu iki grup süratle birbirinden ayrılarak dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

