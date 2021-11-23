23 Kasım 2021, Salı
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Yörük kızı Müslüme'yi kim öldürdü? Aile fertlerinden bir kişi tutuklandı
Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.