Yörük kızı Müslüme'yi kim öldürdü? Aile fertlerinden bir kişi tutuklandı

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Anne, baba ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.