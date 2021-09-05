Yolculukta PCR testi dönemi başlıyor

Şehirlerararası seyahatlerde aşısız olanların PCR testi verme dönemi yarın başlıyor. Aşısız olan ya da aşı takvimini tamamlamayanlar, son 48 saatlik negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmek zorunda olacak.

Şehirlerarası seyahatlerde aşı ve PCR testi dönemi 6 eylül'de başlıyor. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.

Birçok alanda olduğu gibi artık toplu taşımada da PCR dönemi başlıyor. Eğer aşı olmadıysanız ve Covid geçirmediyseniz toplu taşımayı kullanmak istiyorsanız negatif sonuçlu bir PCR belgesi göstermek zorundasınız.

PCR testi uygulaması 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Bu noktada uçak, otobüs ve tren gibi toplu ulaşım araçlarında aşısız kişiler son 48 saat içinde alınan pcr testi sonucunu göstermek zorunda olacak.

Toplu ulaşımda denetimlerde sıklaştırılacak. HES kodu uygulaması ile yapılan entegrasyon çalışmasıyla sistem üzerine aşı ve test gibi sonuçlara erişilebilecek.