20 Aralık 2023, Çarşamba
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Yıldız Tilbe'nin evinden video paylaştı! "Durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın" dedi
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu haberlerinin ardından iş adamı İbrahim Sayın'dan paylaşım geldi. Tilbe'nin evinden yaptığı paylaşımda, "Durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın" ifadelerini kullandı.