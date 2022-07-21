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Yeni doğan kuzuyu görenler inanamadı! Yeni doğan kuzunun gözleri, dişleri ve alnındaki parça...

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2022 11:56
Afyonkarahisar'da benzerine ender rastlanan bir olay yaşandı. Koyunun doğurduğu kuzu görenleri şaşkına çevirdi. Koyun doğum yapamayınca sahibi ve bir kişi müdahale ederek doğumu gerçekleştirdi. Kuzuyu görenlerler ise gözlerine inanamadı. Yeni doğan kuzunun dişleri dehşete düşürdü.
Yeni doğan kuzuyu görenler inanamadı!
Yeni doğan kuzuyu görenler inanamadı!
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