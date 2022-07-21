21 Temmuz 2022, Perşembe
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Yeni doğan kuzuyu görenler inanamadı! Yeni doğan kuzunun gözleri, dişleri ve alnındaki parça...
Afyonkarahisar'da benzerine ender rastlanan bir olay yaşandı. Koyunun doğurduğu kuzu görenleri şaşkına çevirdi. Koyun doğum yapamayınca sahibi ve bir kişi müdahale ederek doğumu gerçekleştirdi. Kuzuyu görenlerler ise gözlerine inanamadı. Yeni doğan kuzunun dişleri dehşete düşürdü.