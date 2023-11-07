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Yeni akım: Ayı ile selfie! Yetkililer ısrarla uyarıyor: Ayılar saldırgan kendinizi ve ailenizi tehlikeye atmayın

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Giriş: 07.11.2023 12:31
Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nda pikniğe gelen vatandaşlar, burada yaşayan ayıların saldırganlığına aldırış etmeden çocukları ile beraber hem onları besledi hem de onlarla fotoğraf çektirdi.
Yeni akım: Ayı ile selfie!
Yeni akım: Ayı ile selfie!
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