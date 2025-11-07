Yayaya çarpmamak için fren yaptı, direğe çarptı: 1 yaralı

07 Kasım 2025, Cuma

07.11.2025
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi’nde, Valilik Binası arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz İ. (50) idaresindeki 61 AIK 669 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için ani fren yaptı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Şükran İ. (49) yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
