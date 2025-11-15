15 Kasım 2025, Cumartesi

Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 14:39
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit düşen Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için Büyükçekmece Kuba Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin 13 yaşındaki oğlu Doruk Korkmaz, babasının kıyafetleriyle törende yer aldı. Törene TBMM Başkanı, bakanlar, İstanbul Valisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
