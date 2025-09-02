02 Eylül 2025, Salı
Yangında önce çocuğunu, sonra kendisini 3’üncü kattan attı!
Bursa’nın Gürsu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında anne, çocuğunu alevlerden korumak için önce pencere pervazında tuttuğu çocuğunu, ardından kendisini 3’üncü kattan attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Anne ve çocuğu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.