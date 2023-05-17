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“Vatanım bölünmesin” dedi CHP’den vazgeçti! Ünlü modacı Zeynep Tunuslu Başkan Erdoğan’ı destekliyor: Desteğim 2. turda da devam edecek

A Haber
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Giriş: 17.05.2023 10:38
Ünlü modacı Zeynep Tunuslu yıllarca tercihini CHP'den yana yaptı ancak 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk kez oyunu CHP'ye atmadı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. CHP'nin HDP ile iş birliği yapmasına milyonlar gibi Zeynep Tunuslu da tepki gösterdi, "Vatanımı böldürmem" dedi. İşte A Haber muhabiri Pınar Özenç'in Zeynep Tunuslu ile yaptığı özel röportaj...
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