02 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Vahşi Doğa'da yılanların acımasız savaşı! Kahverengi yılan ile kara yılanın ölüm kalım savaşı!
Avustralya'da belgesel çekiminde bulunan kişilerin kayda aldığı görüntü kan dondurdu. En ölümcül iki yılanı arasındaki ölüm-kalım mücadelesinin şaşırtıcı görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.